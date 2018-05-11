Ветреная погода сохранится в Волгограде 11 мая

Бушевавший минувшей ночью ветер сохранится в Волгограде и всех районах региона еще 11 и 12 мая.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в местном ЦГМС, 11 мая, в пятницу, днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северный и северо-восточный 6-11м/с. Местами могут быть сильные порывы до 13-18м/с. Температура воздуха днем составит +10… +15ºС.

В субботу, 12 мая, местами также возможны непродолжительные дожди и даже грозы. Ветер сохранится северо-восточный 6-11м/с. Местами порывы составят до 15м/с. Ночью похолодает до +5… +10°С. Днем потеплеет до +13… +18ºС.