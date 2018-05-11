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Ветреная погода сохранится в Волгограде 11 мая
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Ветреная погода сохранится в Волгограде 11 мая 

АиФ Волгоград 43 минуты назад
Фото: Блокнот-Волгоград
Бушевавший минувшей ночью ветер сохранится в Волгограде и всех районах региона еще 11 и 12 мая.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в местном ЦГМС, 11 мая, в пятницу, днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северный и северо-восточный 6-11м/с. Местами могут быть сильные порывы до 13-18м/с. Температура воздуха днем составит +10… +15ºС.
В субботу, 12 мая, местами также возможны непродолжительные дожди и даже грозы. Ветер сохранится северо-восточный 6-11м/с. Местами порывы составят до 15м/с. Ночью похолодает до +5… +10°С. Днем потеплеет до +13… +18ºС.
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