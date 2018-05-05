Лауреатами конкурса пианистов под руководством Мацуева стали семь человек вместо пяти

МОСКВА, 5 мая. / ТАСС /. Второй Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition под художественным руководством народного артиста России Дениса Мацуева в субботу огласил имена лауреатов. Члены жюри, нарушив регламент конкурса, выбрали вместо пяти лауреатов семь победителей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Мы в очередной раз пошли на расширение нашего лауреатства потому, что уровень у конкурсантов настолько высокий, что списка в пять лауреатов нам не хватает. У нас их снова семь", — процитировали Мацуева в пресс-службе ведомства. Схожая ситуация была на конкурсе в 2015 году.

Всего к очному этапу Grand Piano были допущены 15 музыкантов. Остальные восемь стали дипломантами конкурса.

Худрук конкурса подчеркнул, что Grand Рiano отличается от других смотров тем, что это скорее «фестиваль, где не может быть проигравших». «Финал на Grand Рiano — это не бой, а настоящий праздничный гала фортепианных концертов Моцарта, Брамса, Чайковского, Рахманинова, Грига, Прокофьева, Шостаковича, по окончании которого действительно трудно назвать лауреатские имена», — сказал он.

Конкурс Grand Piano Competition проходил в Москве с 29 апреля по 5 мая на площадках Московской консерватории и филармонии. Вместе со званием лауреата жюри присуждало премию в размере $5 тыс.