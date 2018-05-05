Скандальный видеоролик с горе-мамашей из Приморья прогремел на всю Россию

Полиция из Владивостока проводит проверку по факту публикации в Интернете видеоролика, где запечатлено жестокое обращение с ребенком, сообщает PRIMPRESS.

Инцидент произошел в одном из домов в Первореченском районе Владивостока. На записи видно, как женщина доводит до слез своего ребенка, который просит отвести его на горшок. Вместо того чтобы помочь малышу, агрессивная мать начинает орать матом, а позже и вовсе хватает свое чадо и несколько раз ударяет со всей силы:

«Раз, два три. Еще? Рот закрой! Писать она пошла… Заткнись, дебила кусок».

Видеоролик опубликовали в соцсетях, после чего запись подхватили многие федеральные СМИ. В частности, Пятый канал взял комментарий у психолога Марии Галимзяновой, которая считает, что этой матери «можно посочувствовать, поскольку такое обращение обязательно вернется к ней в будущем».

Известно, что видеороликом уже заинтересовалась не только полиция Владивостока, но и департамент социальной политики и органы опеки краевой администрации. По данному факту проводится проверка.