Новая музыка. «Музыкальное бюро». 05.05.2018

Queen — Back ChatMiddle Kids — Edge of TownLNS — WaspGeometric Vision — 79 D. C.Pompeya — Hot Summer+July Nu Guinea — Ddoje FacceJan Jelinek — Karlheinz Stockhausen, which difficulties are involved in conserving electronic music on magnetic tape?Mad Professor — Mandinka DanceTwin Shadow — Saturdays (feat. HAIM) BEAK> — Mono