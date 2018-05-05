Калининградец украл 3,5 центнера улиток

Ферма по разводу виноградных улиток лишилась 350 килограммов выращиваемых деликатесов. Как сообщила «Газета.ru», их украл местный житель с намерением продать добычу в рестораны.

Мужчина несколько раз приезжал к складу на велосипеде, чтобы разведать обстановку. Выяснив все пути он прибыл на дело на автомобиле и вынес ящики с будущим лакомством.

Не учел незадачливый воришка только одного: камеры видеонаблюдения зафиксировали весь процесс кражи. По сводке его и опознал участковый.

Во время дачи показаний мужчина заявил, что намеревался сбыть добычу в рестораны.

Сумма нанесенного ущерба составила 20 тысяч рублей.