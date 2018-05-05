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Калининградец украл 3,5 центнера улиток
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Калининградец украл 3,5 центнера улиток 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Ферма по разводу виноградных улиток лишилась 350 килограммов выращиваемых деликатесов. Как сообщила «Газета.ru», их украл местный житель с намерением продать добычу в рестораны.
Мужчина несколько раз приезжал к складу на велосипеде, чтобы разведать обстановку. Выяснив все пути он прибыл на дело на автомобиле и вынес ящики с будущим лакомством.
Не учел незадачливый воришка только одного: камеры видеонаблюдения зафиксировали весь процесс кражи. По сводке его и опознал участковый.
Во время дачи показаний мужчина заявил, что намеревался сбыть добычу в рестораны.
Сумма нанесенного ущерба составила 20 тысяч рублей.
Американская фотомодель, певица и светская дива Пэрис Хилтон стала жертвой девушки-хакера, которая вывела с банковских счетов звезды несколько сотен тысяч долларов и украла интимные фотографии своей жертвы. Найти ее удалось после того, как она организовала себе шикарную вечеринку, используя для этого кредитки Пэрис.
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