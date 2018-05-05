Ещё
«И она баллотировалась в президенты?»: Ксения Собчак примерила образ из лихих 90-х
Далее:
Читайте также:
Ещё

«И она баллотировалась в президенты?»: Ксения Собчак примерила образ из лихих 90-х 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
После выборов кандидат в президенты Ксения Собчак вернулась к обычной жизни, неотъемлемой частью которой являются светские приемы и глянцевые съемки. И хотя Ксения утверждает, что не намерена бросать политику, немало поклонников отмечают, что сегодня Собчак далека от политических фигур.
Телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак поразила своих поклонников новым красочным образом. Проиграв выборы, светская львица вернулась к привычной жизни отечественного бомонда, и, между приемами и мероприятиями, нарядилась под стать важного человека из лихих 90-х. Объемная куртка, резиновые тапочки, солнечные очки и узнаваемая поза на корточках создали образ «деловых пацанов», решающих важные дела на лавках во дворе.
Особенно бросились в глаза многим поклонникам веера из пальцев, напомнив старые добрые времена и подняв волну ностальгии. Однако далеко не все поклонники теледивы благосклонно отнеслись к ее творческому порыву. Немало пользователей сети возмутились подобной инсинуацией, справедливо отметив, что подобные снимки не к лицу политическим фигурам. Другие же обратили внимание, что в таких нарядах Ксения и сейчас сойдет за модницу.
«Человека, который пытается занять свою нишу на политической арене, подобного контента фотографии мягко говоря не красят» «Серьезный прикид, какая распальцовка! Опять креативишь!» «И она баллотировалась в президенты?» «Мода, конечно, сейчас странная, но по современным меркам одета круче некуда. Но лучше бы подумала, как можно сделать мир лучше»
Впрочем, в качестве общественной деятельности, Ксения на днях представила документальный фильм про своего отца, мера Петербурга Анатолия Собчака. Фильм выйдет в прокат в июне этого года, и многие поклонники звезды выражают надежды, что премьера успешно состоится и картину не запретят к показу. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Вы отлично вжились в роль»: Полина Гагарина спела в переходе «Она вообще не изменилась»: в сети обсуждают архивный снимок Пенелопы Крус 7 счастливых обладательниц самых длинных ног в Голливуде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу27
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение