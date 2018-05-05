«И она баллотировалась в президенты?»: Ксения Собчак примерила образ из лихих 90-х

После выборов кандидат в президенты Ксения Собчак вернулась к обычной жизни, неотъемлемой частью которой являются светские приемы и глянцевые съемки. И хотя Ксения утверждает, что не намерена бросать политику, немало поклонников отмечают, что сегодня Собчак далека от политических фигур.

Телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак поразила своих поклонников новым красочным образом. Проиграв выборы, светская львица вернулась к привычной жизни отечественного бомонда, и, между приемами и мероприятиями, нарядилась под стать важного человека из лихих 90-х. Объемная куртка, резиновые тапочки, солнечные очки и узнаваемая поза на корточках создали образ «деловых пацанов», решающих важные дела на лавках во дворе.

Особенно бросились в глаза многим поклонникам веера из пальцев, напомнив старые добрые времена и подняв волну ностальгии. Однако далеко не все поклонники теледивы благосклонно отнеслись к ее творческому порыву. Немало пользователей сети возмутились подобной инсинуацией, справедливо отметив, что подобные снимки не к лицу политическим фигурам. Другие же обратили внимание, что в таких нарядах Ксения и сейчас сойдет за модницу.

«Человека, который пытается занять свою нишу на политической арене, подобного контента фотографии мягко говоря не красят» «Серьезный прикид, какая распальцовка! Опять креативишь!» «И она баллотировалась в президенты?» «Мода, конечно, сейчас странная, но по современным меркам одета круче некуда. Но лучше бы подумала, как можно сделать мир лучше»