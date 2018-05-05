Героев Великой Отечественной войны вспомнили на концерте в Кремле 

5 мая в Кремле состоялся гала-концерт «Спасибо за верность, потомки!», направленный на сохранение памяти о павших и живых героях Великой Отечественной войны.
Общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!» впервые прошла пять лет назад. Ее бессменным художественным руководителем является Народный артист СССР Василий Лановой. — Этот священный праздник навеки вписан в историю страны, историю каждой семьи. Эта память поможет выстоять в любых испытаниях, — говорит Василий Лановой. Концерт в Государственном Кремлевском Дворце накануне праздника Великой Победы — это своеобразное предисловие к проведению шествия «Бессмертного полка» 9 мая на Красной площади. В зале присутствовали делегации Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» из всех регионов страны. — Нация, которая не ценит прошлого, не имеет будущего, — уверен Николай Басков. Помимо него на сцене выступили Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Олег и Родион Газмановы, Лев Лещенко, Сергей Мазаев, Таисия Повали, Екатерина Гусева, Зара, Денис Майданов, а также Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии, Кубанский казачий хор и ансамбль танца имени Игоря Моисеева «Яблочко». Телевизионная версия концерта будет показана 9 мая на телеканале Россия 1.
В рамках мероприятия фонд «Память поколений», который помогает ветеранам боевых действий, провел презентацию благотворительной акции «Красная гвоздика». — Только вместе мы действительно можем сделать много замечательных дел, — отметила исполнительный директор фонда Екатерина Круглова.