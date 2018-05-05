Героев Великой Отечественной войны вспомнили на концерте в Кремле

5 мая в Кремле состоялся гала-концерт «Спасибо за верность, потомки!», направленный на сохранение памяти о павших и живых героях Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия фонд «Память поколений», который помогает ветеранам боевых действий, провел презентацию благотворительной акции «Красная гвоздика». — Только вместе мы действительно можем сделать много замечательных дел, — отметила исполнительный директор фонда Екатерина Круглова.