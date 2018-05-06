В Кремле прошел гала-концерт акции «Спасибо за верность, потомки!»

В субботу, 5 мая, в Кремле состоялся гала-концерт «Спасибо за верность, потомки!», направленный на сохранение памяти о павших и живых героях Великой Отечественной войны.

Общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!» впервые прошла пять лет назад, напоминает «Вечерняя Москва».

Бессменный художественный руководитель акции народный артист СССР Василий Лановой отметил, что этот «священный праздник навеки вписан в историю страны, историю каждой семьи». «Эта память поможет выстоять в любых испытаниях», — подчеркнул Лановой.

Концерт в Государственном Кремлевском Дворце в преддверии праздника Великой Победы является своеобразным предисловием к шествию «Бессмертного полка» 9 мая на Красной площади.

Участников, организаторов и гостей общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!» поприветствовал президент Владимир Путин . «Этот священный праздник навеки вписан в историю страны, в судьбу каждой семьи, каждого человека. Память о беспримерном подвиге нашего народа объединяет все поколения граждан России, помогает выстоять в любых испытаниях, вдохновляет на новые свершения», — говорится в телеграмме президента, текст которой размещен на сайте Кремля.

Глава государства также отметил важность акции «Бессмертный полк» и подчеркнул, что такие общественные инициативы «идут от самого сердца, служат патриотическому воспитанию молодежи, формированию у юношей и девушек активной жизненной, гражданской позиции, ответственности за будущее Родины».

«От души поздравляю вас с наступающим праздником! С Днем Победы!» — добавил Путин.