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Когда он хотел сделать эту фотографию, девочка расплакалась. Причина разрывает сердце в клочья…
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Когда он хотел сделать эту фотографию, девочка расплакалась. Причина разрывает сердце в клочья… 

Карельские вести 33 минуты назад
Фото: Карельские вести
Фотограф из Германии Рене Шульхофф сделал этот снимок, когда находился в составе миссии Красного Креста в Ирдании. Рене наведывался в лагерь беженцев, где и увидел эту милую малышку. Он захотел ее сфотографировать, когда она бежала и улыбалась.
Но когда фотограф поднял фотоаппарат, ребенок тут же поменялся. На лице девочки появились слезы и гримаса страха, она в ужасе медленно подняла ручки вверх…
Рене говорит, что ему в тот момент показалось, будто девочка просила не причинять ей зла. И мужчину это шокировало. Она, похоже, решила, что он хотел ее расстрелять…
Чуть позже на Рене сделал еще один похожий снимок:
Глядя на эти фото, понимаешь, насколько чудовищна война. Ведь эти крошки ни в чем не виноваты, они страдают из-за игр взрослых, которые сами часто не понимают, что творят…
Не забудьте поделиться статьей с друзьями, потому что эти кадры будет полезно увидеть каждому!
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