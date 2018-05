Новинки мая: «О, да! Еда!»

Большой летний фестиваль «О, да! Еда!» В этом году фестиваль пройдет под знаком международного гастрономического движения Slow Food. «О, да! Еда!» состоится по всей России: 5-6 мая — Севастополь, 21 июля — Казань, 21-22 июля — Санкт-Петербург, 28-29 июля — Москва, Екатеринбург, 4-5 августа — Великий Новгород, 18-19 августа — Нижний Новгород, 25-26 августа — Иркутск, 1-2 сентября –Владивосток, 8-9 сентября — Абрау-Дюрсо, 15-16 сентября — Ессентуки. В каждом из городов проведения «О, да! Еда!» продемонстрирует гастрономическую панораму региона и представит уникальное фестивальное меню, мастер-классы от шеф-поваров и кулинарные поединки. Событие в Петербурге посетит идеолог движения Slow Food— итальянский социолог и гастрономический обозреватель Карло Петрини. Движению поддерживает местные традиции питания, экологию и фермерство. Следите за вкусными новостями в вашем городе. А еще можно сесть в машину и махнуть на вкусной фестиваль в другой город. Наливай и иди! Бренд NESCAFÉ SENSA предлагает вашему вниманию Coffee to go — мягкий латте, такой же вкусный как в кофейнях, и уже упакованный в удобный стаканчик, который легко можно взять с собой прямо из дома. С ним нет нужды долго возиться — просто наливаешь кипяток, а стаканчик с кофе, накрываешь крышкой и вперёд! Кофе Nescafe sensa to go latteо чень удобно брать с собой. Одна упаковка содержит: 2 крышки и 2 стакана. Забей гол поголоду! «Дымов» представляет «футбольную» серию продуктов, разработанную специально для тех, кто болеет футболом — ваших мужей, любимых, детей и, кто знает для вас самих. «Пикоболы» и «Миниболы» станут настоящим открытием предстоящего футбольного сезона. Считанные недели остаются до главного спортивного события года. Маленькие болельщики и их родители уже с нетерпением ждут матчей с участием любимых игроков и команд. Ведь футбол не только самый популярный вид спорта, но и источник вдохновения для детей во всем мире! «Дымов» решил поддержать юных болельщиков продуктовыми новинками — «Пикоболы» и «Миниболы», настоящее открытие предстоящего футбольного сезона. «Пикоболы» — это сырокопченые «мячики» в белой обсыпке, усовершенствованная рецептура «Пиколини». Дети по достоинству оценят любимые сосиски «Дымов» в новом формате в виде шариков — «Миниболы». Их легко брать с собой и можно есть без ножа и вилки, например, на стадионе вместе с папой. В футбольную форму «переоделись» и другие продукты «Дымов» — вареная колбаса в форме мяча, а так же бестселлеры категорий — сервелат и пельмени «Омские». Все продукты из новой линейки легко найти на полке магазинов по яркой желто-зеленой упаковке с футболистом. Лови пас от «Дымов» — забей гол голоду!