Прощание с философом Юрием Линником пройдет 10 мая в Петрозаводске

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости . Прощание с заслуженным деятелем науки России, писателем, поэтом и философом Юрием Линником, который скончался на 75-м году жизни в субботу, пройдет 10 мая в городском траурном зале Петрозаводска, сообщили РИА Новости в Петрозаводском государственном университете, где преподавал Линник.

"Прощание состоится 10 мая с 13 до 14 часов по адресу: улица Вольная, 4, в первом зале городского траурного зала", — сказала собеседница агентства, не уточнив место похорон Линника.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков , оценивая жизненный путь философа, выразил мнение, что масштаб личности Линника еще предстоит оценить в полной мере.

Юрий Линник родился в 1944 году в Беломорске в Карелии. С 1961 года учился в Литературном институте на отделении художественного перевода, затем перевелся в Петрозаводский университет, который закончил в 1965 году, а годом позже вышел первый сборник его стихов.

Согласно информации в группе «ВКонтакте», посвященной его жизни и творчеству, Линник является автором 65 сборников стихов и 115 альманахов. Также он участвовал в создании пяти музеев, в том числе музея космического искусства имени Рериха в Петрозаводске. Линник защитил кандидатскую диссертацию по теме «Объективность красоты в органической природе» и докторскую по теме «Эстетика космоса».