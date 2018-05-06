Ушел из жизни карельский философ и поэт Юрий Линник

Известному деятелю республиканского образования и культуры было 74 года.

Писатель, поэт, доктор философских наук Юрий Линник скончался 5 мая 2018 года, сообщает интернет-журнал «Лицей». Он ушел из жизни в 74 года.

Первые стихи Юрий Линник опубликованы в 1959 году. С 1961 учился в Литературном институте на отделении художественного перевода, занимался в семинаре Льва Озерова. В 1964 перевёлся в Петрозаводский университет, который закончил в 1965. В 1966—1969 аспирант. Доцент, затем профессор Карельского педагогического университета. Кандидатская диссертация — «Объективность красоты в органической природе» (1970). Докторская диссертация — «Эстетика космоса» (1988).

Юрий Линник опубликовал серию книг «Моя биосфера» («Прозрачность», «Параллельная вселенная», «Птицы летят на Север», «Книга трав» и др.), в которых сочетается экологическое мышление с этическим подходом к природе. Он писал книги для детей («Лесной театр», «Лесная почта»). Работал над большим философско-мифологическим циклом «Крита Йога». Юрий Линник известен и как коллекционер русского авангарда. На основании своей коллекции он создал Музей космического искусства им. Н. К. Рериха.