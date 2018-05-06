«Евровидение» официально стартует в Лиссабоне

ЛИССАБОН, 6 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина /. Официальное открытие 63-го международного песенного конкурса «Евровидение» состоится в воскресенье в Лиссабоне, сообщили организаторы. Торжественная церемония пройдет в Музее искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT).

В 2018 году конкурс проходит под девизом «All Aboard!» ("Все на борт!"). Главной темой выбран океан, на берегу которого расположена столица смотра. В соответствии с этим даже изменили традиционный красный цвет ковровой дорожки на синий.

Португалия получила право на проведение конкурса после победы Сальвадора Собрала на конкурсе в Киеве в мае 2017 года. Певец исполнил песню на родном языке «Amar pelos dois» ("Любовь двух").

Участники

В 2018 году на сцену «Евровидения» выйдут 43 артиста и коллектива. 37 из них будут бороться за право выхода в финал, остальные — так называемая «Большая пятерка» стран — основательниц конкурса (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и прошлогодний победитель Португалия — минуют отбор в полуфиналах.

Нынешний конкурс отличает большое количество композиций, которые музыканты исполнят на родном языке. Не считая англоязычных Великобритании и Австралии, 12 представителей споют на родном языке. Элина Нечаева из Эстонии споет по-итальянски.

Фаворитом конкурса букмекеры и фанаты «Евровидения» называют Израиль. Ролик представительницы этой страны Нетты Барзилай (Netta) на песню «Toy» на официальном YouTube-канале конкурса посмотрели более 18 млн раз. Второй по популярности композицией стала «Tu Cancin» испанского дуэта Amaia y Alfred с 5,7 млн воспроизведений.

Россию на конкурсе представляет Юлия Самойлова с песней «I Won»t Break" ("Я не сдамся"). Она была выбрана Первым каналом еще в 2017 году для участия в «Евровидении» в Киеве, однако Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму.

Изменения

Прошлогодний инцидент с российской представительницей заставил Европейский вещательный союз (EBС) внести поправки в регламент конкурса «Евровидение», одна из которых теперь обязывает страны-участницы самим проверять, разрешен ли их кандидатам въезд на территорию организатора.

Были также внесены поправки в голосование, которые уменьшают вес оценки отдельного члена профессионального жюри по отношению к другим четырем судьям. Так, если прежде один из пяти голосующих ставил на последнюю позицию песню, которую его коллеги оценили высшим баллом, то это препятствовало получению композицией высшей оценки — 12 баллов. С этого года действует следующее правило: чем ниже судья оценивает песню, тем слабее его влияние на общую оценку, и наоборот, чем выше оценивает, тем сильнее влияние.

"С учетом этого изменения мы гарантируем, что песни, оцененные выше, получат признание, а мнение группы присяжных оценивается выше, чем мнение отдельного человека", — процитировали в пресс-службе исполнительного директора песенного конкурса Йона Олу Санда.

Порядок, при котором выступления участников оценивают телезрители и отдельно профессиональное жюри, существует с 2016 года, он стал самым большим изменением, сделанным в голосовании на смотре в 1975 году.

Конкурсные испытания

Конкурсантам предстоит выступить на арене Altice в Парке Наций. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором Самойлова выйдет под шестым номером, — 10 мая, а финал — 12 мая.