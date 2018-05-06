На голову ниже других передовиков

Героизм советских солдат на фронтах Великой Отечественной войны поддерживались тяжёлым изнуряющим трудом в тылу. Ушедших на войну с фабрик и заводов заменили их жёны, дети и младшие братья. Победа не зря «одна на всех». В глубоком тылу квалифицированных рабочих, сменивших спецовку на шинель, заменили их жены, сестры и вдруг быстро повзрослевшие сыновья и младшие братья. Четыре года они наравне со взрослыми выполняли сложнейшие заказы для фронта. И не просто выполняли — давали в полтора-два раза больше, чем требовало напряженное задание.

Один из них — Николай Маликов из Комсомольска-на-Амуре. На групповой фотографии в музее Амурского судостроительного завода , сделанной на совещании передовиков в Москве, Коля — в правом верхнему углу. Он почти на голову ниже других передовиков. Присмотритесь к лицам — почти все — совсем дети, такие же, как и парень из Комсомольска.

Летом 1941 года школьник Николай Маликов, только что окончивший 8 классов, гостил у родителей своего друга за городом, собирался рыбачить, ходить на охоту и помогать взрослым по хозяйству. Думал, что с осени вернётся в школу, закончит десятилетку и наступит настоящая взрослая жизнь. Наступившее 22 июня перевернуло всё и сразу. Старший брат Николая, Василий, работавший токарем на судостроительном заводе, тут же добровольцем отправился в городской военкомат и вскоре ушёл на фронт, юноше ещё не исполнилось 18.

— Коля сразу решил, что заменит брата в цехе у станка, в сентябре 1941 он уже осваивает азы профессии в группе слесарей-достройщиков в ремесленном училище судостроительного завода, — рассказывает пресс-секретарь Амурского судостроительного завода Марина Радаева. — Времени на теоретические занятие не было, мальчишкам сразу давали практику и вскоре направили в цеха. Так началась трудовая биография Николая Алексеевича Маликова, которому только-только исполнилось 17 лет.

Уже в мае 1942 года успехи мальчишек проверили и аттестовали — большинство получили 3-й разряд, а упорный Коля Маликов добился 4-го и вскоре возглавил бригаду из своих сверстников — Николая Торинова, Кузьмы Исакова и Ивана Маленкова, хотя многих технических и организаторских моментов, конечно, ещё не понимал. Завод, помимо основной работы, выполнял фронтовые заказы: артиллерийские снаряды, опорные плиты и казенники для минометов. Мальчишки занимались именно этим: работали по двенадцать часов в сутки, сверхурочно и часто без выходных. Уже в 1943-м году на заводе организовали движение за право называться «фронтовой бригадой».

— Дневная выработка бригады Николая составляла 150-180%, а в отдельные дни удавалось перекрывать и двойную норму, «маликовцы» в числе первых добились этого почетного звания, — продолжает Марина Радаева. — Мальчишки практически не отставали от взрослых передовиков.

19-летний Коля Маликов в итоге отправился на Всесоюзной совещание бригадиров «фронтовых бригад», прошедшее в Москве в феврале 1944 года. Юного токаря в столице наградили — он получил знак «Отличник социалистического соревнования Министерства» и ценный подарок. После войны мальчишки из «фронтовых бригад» были награждены медалями «За трудовое отличие». В жизни Николая Маликова будут и другие трудовые награды, но как рассказывал он сам, именно эта, первая, была для него самой дорогой.