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Оренбургские казаки отметили важный праздник
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Оренбургские казаки отметили важный праздник 

ProOren 57 минут назад
Фото: ProOren
Накануне в областном центре прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню святого Георгия Победоносца, и 444-летию старшинства Оренбургского казачьего войска.
В построении принял участие Губернатор Юрий Берг. Поздравляя казаков, он отметил, что две эти даты совпали не случайно — этот святой является покровителем оренбургских казаков и всего российского воинства.
«Сегодняшнюю дату мы отмечаем в канун главного российского праздника — Дня Великой Победы. И я хочу пожелать нашим казакам, чтобы они были достойными продолжателями славных боевых и трудовых традиций наших отцов, дедов и прадедов!», — подчеркнул глава региона.
Праздничные мероприятия продолжились в поселке Караванном, где у монумента героям Великой Отечественной войны прошел митинг и открытие Центра военно-патриотического воспитания, созданного на базе школы.
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