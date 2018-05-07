Оренбургские казаки отметили важный праздник

Накануне в областном центре прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню святого Георгия Победоносца, и 444-летию старшинства Оренбургского казачьего войска.

В построении принял участие Губернатор Юрий Берг . Поздравляя казаков, он отметил, что две эти даты совпали не случайно — этот святой является покровителем оренбургских казаков и всего российского воинства.

«Сегодняшнюю дату мы отмечаем в канун главного российского праздника — Дня Великой Победы. И я хочу пожелать нашим казакам, чтобы они были достойными продолжателями славных боевых и трудовых традиций наших отцов, дедов и прадедов!», — подчеркнул глава региона.

Праздничные мероприятия продолжились в поселке Караванном, где у монумента героям Великой Отечественной войны прошел митинг и открытие Центра военно-патриотического воспитания, созданного на базе школы.