Ещё
В областном центре празднуют День основания Оренбургского казачьего войска
Далее:
Читайте также:
Ещё

В областном центре празднуют День основания Оренбургского казачьего войска 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Сегодня, 6 мая, отмечается День святого Георгия Победоносца, и 444-летие старшинства Оренбургского казачьего войска. Празднование началось с митинга у памятника Оренбургскому казачеству.
Годовщина старшинства Оренбургского казачьего войска с Днем Георгия Победоносца — покровителем оренбургских казаков и всего российского воинства. Отметим, что казаки были первыми поселенцами в Предуралье и Южном Урале.
«Сегодняшнюю дату мы отмечаем в канун главного российского праздника — Дня Великой Победы. И я хочу пожелать нашим казакам, чтобы они были достойными продолжателями славных боевых и трудовых традиций наших отцов, дедов и прадедов!» — сказал губернатор региона Юрий Берг.
Праздник продолжился в поселке Караванном Оренбургского района. У монумента героям Великой Отечественной войны состоялся митинг и прошло открытие Центра военно-патриотического воспитания.
ProOren: последние новости
Выставка картин ветерана Великой Отечественной войны открылась в Оренбурге Выпускник оренбургского колледжа искусств покорил Брюссель В Алма-Ате презентуют новые книги оренбургского писателя
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, откуда это чудовище?1
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу31
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
10 сериалов, которые смотрят запоем8
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение