В областном центре празднуют День основания Оренбургского казачьего войска

Сегодня, 6 мая, отмечается День святого Георгия Победоносца, и 444-летие старшинства Оренбургского казачьего войска. Празднование началось с митинга у памятника Оренбургскому казачеству.

Годовщина старшинства Оренбургского казачьего войска с Днем Георгия Победоносца — покровителем оренбургских казаков и всего российского воинства. Отметим, что казаки были первыми поселенцами в Предуралье и Южном Урале.

«Сегодняшнюю дату мы отмечаем в канун главного российского праздника — Дня Великой Победы. И я хочу пожелать нашим казакам, чтобы они были достойными продолжателями славных боевых и трудовых традиций наших отцов, дедов и прадедов!» — сказал губернатор региона Юрий Берг

Праздник продолжился в поселке Караванном Оренбургского района. У монумента героям Великой Отечественной войны состоялся митинг и прошло открытие Центра военно-патриотического воспитания.