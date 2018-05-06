Родился в окопах Сталинграда. Михаил Декань — дитя войны

Великая Отечественная война покалечила их судьбы и лишила детства. Они ждали от жизни счастья и радости. Однако их юность опалила война. Михаил Евгеньевич Декань — дитя войны. Родился в 1942 году в окопах Сталинграда, передает корреспондент «МИР 24» Анна Бажайкина

Он встречается со школьниками не только накануне Дня Победы. Такие классные часы круглый год. Каждый раз это не только рассказ о Великой Отечественной. Михаил Евгеньевич обязательно приносит, как говорят учителя, наглядные пособия. Сегодня — солдатская фляжка.

«Взрослые не могли пронести ведро, а дети набирали воду из реки и приносили. За счет этого спасали жизни. Вот что значит глоток воды», — говорит полковник юстиции в отставке Михаил Декань.

Михаил Евгеньевич родился в 1942 году под Сталинградом, в окопе. Его мать, как и все сталинградцы, возводила укрепления вокруг города.

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