Джазовая импровизация и мозг: ключ к творчеству?

Пальцы слегка касаются клавиш и вот-вот начнут играть. Труба поднимается к губам. В воздухе наготове застыли барабанные палочки. Начинается импровизация, и джазовая группа мгновенно создает музыкальную композицию, которую никто никогда раньше не слышал.

Когда каждый инструмент подхватывает мелодию, песня преображается — и как это получается, не понимает даже сам музыкант.

Легендарный джазовый трубач Майлз Дэвис (Miles Davis) говорил об этом так: «Сначала я это сыграю, а потом расскажу, что это такое».

Для нейробиолога, доктора Чарльза Лимба (Charles Limb), джаз — это абсолютное творчество в действии.

«Когда слышишь хороший джаз — вроде того, какой исполняет Джон Колтрейн (John Coltrane) или Майлз Дэвис — в нем есть ошеломляющее качество, то, что называют «звуком неожиданности», — говорит Лимб. — И тогда думаешь про себя: «Надо же! Это не просто феноменальная музыка, это феноменальная нейробиология″».

Может ли джазовая импровизация быть ключом к пониманию того, каким образом мозг придумывает, сочиняет, изобретает? Можно ли эту творческую деятельность изучать? Сам Лимб, как опытный джазовый музыкант, был для этого проекта идеальным ученым.

«Я всегда на интуитивном уровне понимал, что творческий процесс во время джазовой импровизации очень отличается от процесса запоминания, — объясняет он. — Это сразу видно, когда играешь».

Он решил попросить джазовых музыкантов сыграть заученную песню в процессе МРТ-сканирования их мозга. Затем он предложил им немного «поимпровизировать» во время сканирования, чтобы определить разницу и сравнить результаты.

«Говоришь «вперед″ — и джазовые музыканты могут начать сразу же импровизировать по команде, поэтому изучать это с экспериментальной точки зрения очень легко, по сравнению, скажем, с работой писателя-прозаика, — говорит Лимб, начальник факультета отологии, нейротологии и хирургии основания черепа Калифорнийского университета в Сан-Франциско. — Просто представьте, что я хочу, чтобы вы написали роман немедленно, без подготовки, и каждые 60 секунд я буду просить вас переключаться из одного режима в другой — от чего-то оригинального к тому, что вы запомнили. Это раздражает и совсем не похоже на то, как обычно работают писатели».

Джазовые музыканты работают именно так, но возникла одна серьезная проблема — магнитное поле МРТ. Сила магнитного притяжения настолько велика, что любой металлический предмет в помещении будет резко притягиваться к магниту томографа, разрушая все на своем пути.

Чтобы решить эту проблему, Лимб заказал пианино из немагнитных материалов с пластиковыми клавишами, на котором музыкант, находившийся в сканере, мог играть, держа его на коленях. Работа началась, и результаты, опубликованные в 2008 году, были потрясающими.

Когда музыканты импровизировали, деятельность той части мозга, которая отвечает за способность человека к самовыражению — префронтальной коры или «сети пассивного режима работы головного мозга» — стала более активной.

При этом в той части мозга, которая отвечает за самоторможение и самоконтроль — дорсолатеральной префронтальной коре — наблюдалась деактивация.

Подавляя ту часть мозга, которая отвечают за самокритичность, музыканты смогли оставаться «на волне» творчества и вдохновения, что называется «были в ударе».

«Я считаю, что в неврологическом плане это можно характеризовать как расслабление, когда человек дает волю своим чувствам — говорит Лимб. — Если вы слишком себя контролируете, очень трудно быть свободным творчески».

Не только джаз

Дело не только в джазе. Лимб также сканировал мозг рэпперов, когда они исполняли фристайл рэп.

«Если посмотреть на историю джаза и рэпа, то можно сказать, что рэп — это сегодняшний джаз, — говорит он. — Джаз был радикальным видом искусства, появившимся в Америке, и рэп очень похож на джаз, поскольку он очень часто рождается спонтанно и является своего рода музыкой улиц».

Вскоре Лимб начал пристально изучать процессы, происходящие в мозгу комиков-импровизаторов и художников-карикатуристов.

«За 30 секунд такой художник может нарисовать любое лицо, которое он видит как карикатуру, — говорит он и добавляет, что аналогичным образом действуют и комики-импровизаторы. — Я понял, что это похоже на то, что происходит во время импровизации в соло-джазе. Мозг воспринимает известную «конструкцию» и отклоняется от нее, процесс этот сознательный, целенаправленный, но при этом заранее не запланированный».

«Джаз — прекрасная модель для начала исследования, но я не хочу на этом останавливаться, — продолжает Лимб. — Если вы посмотрите на современных представителей искусств, на людей творческих, и если вы считаете, что, глядя на искусство, вы сможете узнать, каков механизм творческой деятельности человека, вы понимаете, что каждый вид искусства представляет собой уникальный образец человеческого мышления».

В последнее десятилетие происходит бурное развитие неврологии импровизации. Ученые изучают процессы, происходящие в мозгу музыкантов, занимающихся классической музыкой, людей, не являющихся музыкантами, писателей и тех, для которых характерно «дивиргентное» мышление и которые могут быстро придумать новые способы использования повседневных предметов, таких как кирпич.

Один из первых мифов, который следует развенчать — «правополушарные люди» не являются более креативными. На самом деле, с творчеством тесно связаны нейронные сети и левой, и правой частей головного мозга, и они меняются в зависимости от типа работы и стадии творческого процесса.

«Мы изучаем нейронные сети творческой функции головного мозга, взаимодействие этих сетей и роль природных способностей, — говорит Рекс Юнг (Rex Jung), профессор нейрохирургии из Университета Нью-Мексико, который изучает способности, интеллект и креативность человека. — Творческими способностями обладают все, вопрос лишь в том, в какой степени. Мы исходим из классической идеи художественных творческих способностей, но мы творчески подходим и к своим отношениям, и к своей работе, и к приготовлению пищи или даже к тому, как мы по-разному обустраиваем свои дома».

Во всяком случае, в искусстве успешная творческая импровизация связана еще и с опытом, мастерством, для достижения которого приходится долго и усердно работать. Исследования показывают, что чаще всего бывают «в ударе» те музыканты, которые провели за инструментом сотни, а может быть, и тысячи часов.

«Опытные мастера своего дела, которые демонстрируют такие творческие способности, неизменно признаются в том, что развить это творческое начало и проявить его в большей степени им удалось не в силу особой одаренности, таланта или способностей, с которыми они родились, а благодаря практике — на это было затрачено много сил и труда».

«Таким образом, из всего этого можно помимо прочего взять на вооружение следующее: если вы хотите построить общество людей, обладающих более высокими творческими способностями, нужно просто стараться и делать это — других способов нет, — говорит Лимб. — Мы видим, что с течением времени творческий мозг человека развивается. Творческие способности не просто «фиксируются″ при рождении, оставаясь неизменными. Занимаясь творчеством, мы повышаем свои творческие способности».

С этим согласен и Юнг: «Чем больше у вас исходного материала, тем больше времени вы уделяете развитию набора навыков, и тем легче импровизировать. Чтобы иметь достаточно материала, необходимого для творчества, требуется опыт. Так что найдите область, которая вам интересна, углубляйте знания в этой области, приобретайте опыт и мастерство, а затем начинайте творить и создавать что-то необычное, особенное».