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Появилось расписание бесплатной гимнастики для пожилых самарцев
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Появилось расписание бесплатной гимнастики для пожилых самарцев 

Волга Ньюс 46 минут назад
Гимнастика будет проводиться бесплатно под контролем профессиональных инструкторов, студентов последнего курса факультета физической культуры и спорта Самарского Государственного социально-педагогического университета.
Занятия будут проходить с 15 мая по 14 июня и с 17 июля по 27 сентября каждые вторник и четверг с 8:30 до 9:00 по следующим адресам:
парк культуры и отдыха 50-летия Октября (парк Металлургов) — около вечного огня;
парк Юрия Гагарина — около сцены;
Струковский сад — около сцены;
парк Победы — около сцены;
стадион «Нефтянник»;
стадион Чайка.
Занятия включают упражнения на все группы мышц, на выносливость, на баланс, на мышечный тонус, суставную гимнастику, а также элементы дыхательной гимнастики.
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