Появилось расписание бесплатной гимнастики для пожилых самарцев

Гимнастика будет проводиться бесплатно под контролем профессиональных инструкторов, студентов последнего курса факультета физической культуры и спорта Самарского Государственного социально-педагогического университета.

Занятия будут проходить с 15 мая по 14 июня и с 17 июля по 27 сентября каждые вторник и четверг с 8:30 до 9:00 по следующим адресам:

парк культуры и отдыха 50-летия Октября (парк Металлургов) — около вечного огня;

парк Юрия Гагарина — около сцены;

Струковский сад — около сцены;

парк Победы — около сцены;

стадион «Нефтянник»;

стадион Чайка.

Занятия включают упражнения на все группы мышц, на выносливость, на баланс, на мышечный тонус, суставную гимнастику, а также элементы дыхательной гимнастики.