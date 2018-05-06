Фан-разборка. Что делать, если шведы предлагают fika, и где курят костариканцы

В прошлый раз мы знакомили читателей с любимыми блюдами гостей ЧМ-2018 по футболу. Сегодня поговорим о традициях и особенностях.

Швеция:

здесь строго относятся к алкоголю — его можно купить только в магазинах государственной монополии по высоким ценам;

и очень бережны к природе. Предусмотрены огромные штрафы за мусор, костры, мытье машин в водоемах и т. д. ;

шведы минималистичны и сдержанны в одежде, дизайне, архитектуре. Везде действует принцип «лагом» (достаточно);

традиция по субботам есть конфеты зародилась в 70-х (Lördagsgodis); пьют очень много кофе. Даже придумали специальное слово для перерывов на кофе — fika;

практически полностью отказались от наличных: во многих магазинах и даже в церкви как пожертвование их не принимают;

шведы очень любят био— и экопродукты. Их можно купить в любом супермаркете, также для них важна упаковка. Смотрят, перерабатывается ли она вторично, безопасна ли для природы. Корейская республика:

большое значение здесь имеет танец. Так что у корейцев очень много традиционных танцев: с мечами, с веерами и т. д. ;

из традиционных промыслов: живопись по шелку, бумаге, ткани;

очень плохо владеют английским;

уважают любую культуру, иностранцев;

самый популярный вид спорта — бейсбол;

тоже любят кофе;

очень любят караоке;

у них существует культ еды;

многие корейцы верят, что если написать чье-нибудь имя красными чернилами, то с этим человеком неминуемо случится что-то очень плохое. Красными чернилами пишутся имена умерших на специальных знаменах во время церемонии похорон. Считается, что так мертвых можно защитить от демонов, но для живых красные чернила — это не защита, а, наоборот, проклятие.

Аргентина:

аргентинцы любят иностранцев;

и поговорить. Они очень общительные;

у них популярны танцы — танго, конечно же. Этот страстный танец придумали аргентинцы, и он отлично показывает их такую же страстную натуру;

этот народ поздно просыпается. Все приемы пищи у них поздние, поскольку сдвинуты в сравнении с нашим привычным расписанием;

одинаково страстно относятся к футболу и политике;

в любом возрасте занимаются спортом;

существует традиция пить чай мате;

нужно не забывать здороваться и прощаться с аргентинцами, если не хотите показаться грубыми и высокомерными. Хорватия:

любят природу, пикники, путешествовать по воде, отправляться в круизы;

хорватам присуща любовь к сладостям и крепкому кофе;

в Хорватии проводится много фестивалей и праздников с большим размахом. Они умеют веселиться;

хорваты гостеприимны и щедры;

а также очень патриотичны. При себе они часто носят вещи с национальной символикой.

Англия:

для англичан камин — символ уюта;

они ярые садоводы. В воскресенье после завтрака англичане работают в саду, гуляют с собакой, посещают паб. По воскресеньям принято приглашать друзей и родственников на чай;

все слышали про специфический английский юмор и традицию чаепития в пять часов (5 o’clock tea);

в Англии принято переодеваться к обеду;

в общении с ними нужно учитывать, что они очень трепетно относятся к личному пространству;

в Англии существует культ футбола, но не меньше они любят театр;

для англичан характерны чопорность и сдержанность, а также они очень пунктуальны и плохо относятся к опозданиям;

интересно, что мы привыкли считать, загибая пальцы, в то время как в Англии при счёте не сгибают, а разгибают пальцы, начиная с большого.

Панама:

большая часть населения страны представляет собой колоритную смесь испанских, индейских, африканских и карибских этносов, что роднит панамцев с другими странами Латинской Америки;

аборигены очень любят яркие краски, музыку и танцы, самыми популярными видами являются сальса, вальенато, меренге, регги и другие;

в стране отдают предпочтение народному фольклору, причем у различных этнических групп имеется собственная культура;

местные карнавалы празднуются с большим размахом и имеют в жизни панамцев особое значение;

в стране сильно развито народное ремесло и различные формы искусства, некоторые мастера изготавливают настоящие шедевры. Большой популярностью в Панаме пользуются аппликации, дизайнерский текстиль, изготовление молов, плетение корзин, резьба по дереву, изделия из кожи, различные украшения и т. д.

Швейцария:

швейцарцы безумно гордятся своими домами и садами;

уважение к частной жизни — ключевая ценность местного общества. В общественных местах и на транспорте незнакомые люди без необходимости обычно не говорят друг с другом;

славятся декоративно-прикладным искусством;

традиционно каждый вечер пятницы за большим семейным столом собираются на ужин все члены семьи и их родственники;

очень сдержанный и тактичный народ;

любят национальный вид спорта швинген (швейцарская борьба). Коста-Рика:

поддерживают традицию большой и дружной семьи. Люди стараются быть ближе к своим родственникам;

проводят семейные воскресные обеды;

местные — любители кофе, часто собираются вместе на чашечку;

после еды не принято сразу срываться с места;

костариканцы эмоциональные и дружелюбные;

они курят везде: залы, где нельзя курить, есть только в самых дорогих ресторанах;

самый популярный спорт — футбол.