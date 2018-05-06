Фан-разборка. Что делать, если шведы предлагают fika, и где курят костариканцы 

В прошлый раз мы знакомили читателей с любимыми блюдами гостей ЧМ-2018 по футболу. Сегодня поговорим о традициях и особенностях.
Швеция:
здесь строго относятся к алкоголю — его можно купить только в магазинах государственной монополии по высоким ценам;
и очень бережны к природе. Предусмотрены огромные штрафы за мусор, костры, мытье машин в водоемах и т. д. ;
шведы минималистичны и сдержанны в одежде, дизайне, архитектуре. Везде действует принцип «лагом» (достаточно);
традиция по субботам есть конфеты зародилась в 70-х (Lördagsgodis); пьют очень много кофе. Даже придумали специальное слово для перерывов на кофе — fika;
практически полностью отказались от наличных: во многих магазинах и даже в церкви как пожертвование их не принимают;
шведы очень любят био— и экопродукты. Их можно купить в любом супермаркете, также для них важна упаковка. Смотрят, перерабатывается ли она вторично, безопасна ли для природы. Корейская республика:
большое значение здесь имеет танец. Так что у корейцев очень много традиционных танцев: с мечами, с веерами и т. д. ;
из традиционных промыслов: живопись по шелку, бумаге, ткани;
очень плохо владеют английским;
уважают любую культуру, иностранцев;
самый популярный вид спорта — бейсбол;
тоже любят кофе;
очень любят караоке;
у них существует культ еды;
многие корейцы верят, что если написать чье-нибудь имя красными чернилами, то с этим человеком неминуемо случится что-то очень плохое. Красными чернилами пишутся имена умерших на специальных знаменах во время церемонии похорон. Считается, что так мертвых можно защитить от демонов, но для живых красные чернила — это не защита, а, наоборот, проклятие.
Аргентина:
аргентинцы любят иностранцев;
и поговорить. Они очень общительные;
у них популярны танцы — танго, конечно же. Этот страстный танец придумали аргентинцы, и он отлично показывает их такую же страстную натуру;
этот народ поздно просыпается. Все приемы пищи у них поздние, поскольку сдвинуты в сравнении с нашим привычным расписанием;
одинаково страстно относятся к футболу и политике;
в любом возрасте занимаются спортом;
существует традиция пить чай мате;
нужно не забывать здороваться и прощаться с аргентинцами, если не хотите показаться грубыми и высокомерными. Хорватия:
любят природу, пикники, путешествовать по воде, отправляться в круизы;
хорватам присуща любовь к сладостям и крепкому кофе;
в Хорватии проводится много фестивалей и праздников с большим размахом. Они умеют веселиться;
хорваты гостеприимны и щедры;
а также очень патриотичны. При себе они часто носят вещи с национальной символикой.
Англия:
для англичан камин — символ уюта;
они ярые садоводы. В воскресенье после завтрака англичане работают в саду, гуляют с собакой, посещают паб. По воскресеньям принято приглашать друзей и родственников на чай;
все слышали про специфический английский юмор и традицию чаепития в пять часов (5 o’clock tea);
в Англии принято переодеваться к обеду;
в общении с ними нужно учитывать, что они очень трепетно относятся к личному пространству;
в Англии существует культ футбола, но не меньше они любят театр;
для англичан характерны чопорность и сдержанность, а также они очень пунктуальны и плохо относятся к опозданиям;
интересно, что мы привыкли считать, загибая пальцы, в то время как в Англии при счёте не сгибают, а разгибают пальцы, начиная с большого.
Панама:
большая часть населения страны представляет собой колоритную смесь испанских, индейских, африканских и карибских этносов, что роднит панамцев с другими странами Латинской Америки;
аборигены очень любят яркие краски, музыку и танцы, самыми популярными видами являются сальса, вальенато, меренге, регги и другие;
в стране отдают предпочтение народному фольклору, причем у различных этнических групп имеется собственная культура;
местные карнавалы празднуются с большим размахом и имеют в жизни панамцев особое значение;
в стране сильно развито народное ремесло и различные формы искусства, некоторые мастера изготавливают настоящие шедевры. Большой популярностью в Панаме пользуются аппликации, дизайнерский текстиль, изготовление молов, плетение корзин, резьба по дереву, изделия из кожи, различные украшения и т. д.
Швейцария:
швейцарцы безумно гордятся своими домами и садами;
уважение к частной жизни — ключевая ценность местного общества. В общественных местах и на транспорте незнакомые люди без необходимости обычно не говорят друг с другом;
славятся декоративно-прикладным искусством;
традиционно каждый вечер пятницы за большим семейным столом собираются на ужин все члены семьи и их родственники;
очень сдержанный и тактичный народ;
любят национальный вид спорта швинген (швейцарская борьба). Коста-Рика:
поддерживают традицию большой и дружной семьи. Люди стараются быть ближе к своим родственникам;
проводят семейные воскресные обеды;
местные — любители кофе, часто собираются вместе на чашечку;
после еды не принято сразу срываться с места;
костариканцы эмоциональные и дружелюбные;
они курят везде: залы, где нельзя курить, есть только в самых дорогих ресторанах;
самый популярный спорт — футбол.