Анна Пескова: «Мечта сбылась! Теперь играю роли сильных девушек

Актриса сериала «Пять минут тишины» ответила на вопросы читателей «Антенны».

— Вам нередко достаются роли военных, сотрудниц правопорядка и врачей, как в сериале «Пять минут тишины». Как думаете, почему?

Анна Пескова : — В моей фильмографии, которая насчитывает около 60 проектов, немало героинь нежных и трепетных. Еще полтора года назад я говорила, что мечтаю сыграть Лару Крофт, женщину, идущую на подвиги, даже загадывала такое желание на Новый год. И вот профессиональная мечта осуществилась, теперь исполняю роли сильных девушек.

— Знаю, что вы катаетесь на горных лыжах, плаваете в бассейне, посещаете тренажерный зал. Какими рекордами можете похвастаться?

Анна Пескова: — Все это я делаю для удовольствия и специально не подсчитываю результаты. Но знаю, что летом, когда мы с мужем (заместитель министра экономического развития РФ, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков . — Прим. «Антенны») в свободный день выходим погулять по городу, то можем пройти до 30 километров. А еще в этом году в Сочи я поднялась на самую высокую гору Розы Хутор — Каменный столб высотой 2509 метров.

Еще полтора года назад я говорила, что мечтаю сыграть Лару Крофт, женщину, идущую на подвиги, даже загадывала такое желание на Новый год — В апреле вы с мужем отметили вторую годовщину со дня свадьбы. Преподнесли друг другу что-то особенное?

Анна Пескова: — Два года тому назад мы сами сделали себе прекрасный подарок: отправились в большое свадебное путешествие на Мальдивы. На этот раз тоже решили преподнести друг другу совместный отдых. Но осуществить поездку планируем летом. Из-за плотного рабочего графика весь год не было возможности никуда выехать. В последний раз мы были в отпуске прошлым летом, когда на несколько дней слетали в Турцию.

— Анна, легко ли быть супругой заместителя министра? Накладывает ли профессия мужа какие-то ограничения на вашу жизнь?

Анна Пескова: — Хотелось бы отметить, что комфорт и тепло семейного очага очень важны для нас обоих. Именно поэтому мы стараемся, чтобы рабочие вопросы и проблемы оставались за порогом. Да, конечно, профессия супруга вносит некоторые коррективы в наш образ жизни, как и моя. Допустим, тот же отпуск мы должны согласовывать заранее. Я — со своим киноагентом и теми проектами, в которых снимаюсь, а Дима — со своим руководством, исходя из графика государственных программ. Зачастую подобные планы выстраиваются на полгода-год вперед.

— На какие перемены во внешности вы бы ни за что не согласились ради роли?

Анна Пескова: — Честно скажу, не уверена, что смогла бы повторить поступок Марии Кожевниковой , которая побрилась наголо для роли в фильме «Батальон». Это для меня пока основное табу. На съемках сериала «Пять минут тишины» произошел интересный эпизод: я должна была забраться на дерево, договорились, что поднимусь буквально на метр, а дальше эту сцену доснимут с каскадером. Началась съемка, я поднимаюсь вверх, а команды режиссера «Стоп! Снято» все нет. А без нее актер не имеет права остановиться. Продолжаю двигаться все выше и выше, а когда слышу «Стоп», то понимаю, что подо мной высота этажей в пять. Оказалось, режиссера кто-то отвлек… Снимали меня с дерева каскадеры-спасатели.

— Многие актеры суеверны. Есть ли у вас какие-либо талисманы?

Анна Пескова: — В работе я в первую очередь полагаюсь на профессионализм, а в жизни руководствуюсь здравым смыслом. Но есть такие важные милые вещицы, без которых не мыслю своего быта. Например, со мной из города в город на протяжении десяти лет путешествовала подаренная мамой фаянсовая ваза ручной работы начала XIX века. Сейчас она украшает нашу гостиную, а стоят в ней искусственные пионы, которые я купила в Руане (город на севере Франции. — Прим. «Антенны»).

— Кто у вас в семье следит за бюджетом? Отчитываетесь ли перед мужем, сколько и на что потратили?

Анна Пескова: — У нас с супругом общий бюджет, и все деньги, которые мы зарабатываем, приносим в дом и тратим на наш быт. О крупных покупках всегда друг другу сообщаем.

— Без каких вещей никогда не выходите из дома?

Анна Пескова: — Помимо основного набора важных вещей вроде ключей беру с собой бутылочку воды и детское яблочное пюре. Нередко так случается, что в череде встреч и поездок нет времени пообедать, и тогда пюре очень выручает.

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