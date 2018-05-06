Топ-10 классных российских парней до 30

Молодые, горячие, умные и талантливые — в нашей подборке. Самые лучшие парни России до 30 лет.

Актеры

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Саша штурмует российский кинематограф на сверхзвуковых скоростях. На его счету «Притяжение», «Гоголь» и «Лед», а еще его спектакль #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. В личной жизни тоже все прекрасно — Петров встречается с актрисой Ириной Старшенбаум (26), они познакомились на съемочной площадке «Притяжения».

https://www.youtube.com/watch?v=1845itRIKOI

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Обаятельный серб приехал в Россию сниматься в «Солнечном ударе» Михалкова (72) в 2014 году, да так и остался у нас. Он периодически ездит в родную Сербию сниматься в фильмах и играть в театрах, но все-таки большую часть времени работает в России. В январе на экраны вышла спортивная драма «Лед» с его участием, потом «За гранью реальности» (с Антонио Бандерасом (57), кстати). А сейчас Милош — сопродюсер сербской кинокомпании Archangel Studios. На родине он снимается в картине «Тесла», которую сам же и продюсирует.

https://www.youtube.com/watch?v=kf3OpMtq8uo

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Паль — пожалуй, самый скрытный молодой актер России. Интервью давать не любит, рекламирует свои проекты неохотно («Это не прямая работа актера»), а в Instagram почти не появляется. После фильма «Горько» на Сашу посыпались одинаковые предложения — сыграть отморозка без тени интеллекта. Но он отказывается: хочет быть разноплановым. Случай подвернулся — скоро запустят сериал, в котором у Саши совершенно новое амплуа.

https://www.youtube.com/watch?v=cEcaAY3gpZk

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Риналь — главное открытие прошлого года. После съемок в фильме «Притяжение» Бондарчука (50) Мухаметов моментально превратился в звезду всероссийского масштаба, количество подписчиков в Instagram увеличилось в несколько раз, а поклонницы не дают проходу. Правда, последнее его не интересует. В 2015 году он женился на актрисе Сюзанне Акежевой.

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https://www.youtube.com/watch?v=Zc0FcNhhCVQ

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Дорогу в кино Микаэлу дал сериал «Лестница в небеса» на Первом канале. Потом было «Землетрясение» — картина о жуткой трагедии в Армении в 1988 году. В прошлом году состоялась еще одна премьера — «Любовь в городе Ангелов». Совсем скоро на одном популярном телеканале выйдет шоу, в котором у Арамяна будет очень важная роль. Но пока это секрет!

https://www.youtube.com/watch?v=Q9pPp2fYXQU

Певцы

Feduk (26)

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Высокий брюнет с очень красивым голосом стал популярным в одночасье, когда в прошлом году вышел клип на его фит с Элджеем «Розовое вино». Правда, в узких кругах Федя был известен еще пять лет назад — в 2013 году его песня «Околофутбола» стала темой одноименного фильма (а заодно и гимном всех футбольных фанатов).

https://www.youtube.com/watch?v=dS195rBJhXM

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Егор Крид переехал в Москву из родной Пензы, когда ему только-только исполнилось 17 лет, и звали его еще Егором Булаткиным. Было страшно, но он верил в успех. И добился своего: контракт с Black Star, по 600 перелетов в год, концерты на крупных площадках, отпуск в Лос-Анджелесе и Дубае и миллионы поклонников во всем мире. И это в 23 года!

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Друзья зовут Макса Барсиком, а вообще, его настоящее имя — Николай Бортник. Он родился в небольшом городе Херсон на Украине и петь начал чуть ли не с пеленок, а уже в 12 лет сам начал писать песни. В 2008 году он стал участником украинской «Фабрики звезд», там и начал эпатировать — на одном из концертов стал резать себе вены из-за неразделенной любви к Светлане Лободе (35). Прошло 10 лет, и Барских теперь мечта девушек во всех странах СНГ и один из самых модных музыкантов.

https://www.youtube.com/watch?v=HdH3F4kICLw

Блогеры

Данила Поперечный (24)

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Его называют самым горячим парнем русского YouTube. Рыжий только смеется и говорит, что он дистрофик с мешками под глазами, в которых можно хранить картошку. Поперечный не боится снимать сатирические видео о проститутках, Милонове и РПЦ (один раз его даже в розыск объявили за такие дела), а сейчас катается со Stand Up-программой по стране. И даже собрал полный «Крокус». В общем-то, неудивительно — на его канале почти 2 миллиона подписчиков.

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К блогерам можно относиться по-разному. Но отрицать тот факт, что сегодня Николай (долгое «и», это обязательно) Соболев — настоящий лидер мнений и чуть ли не рок-звезда в сфере видеоблогинга, невозможно. В арсенале «Кольки-хейтера» постоянные разборки с Дмитрием Лариным , «Афоня ТВ» и Гнойным, целая серия разоблачающих видео о Диане Шурыгиной (18), гражданская позиция и 4,3 миллиона подписчиков.

https://www.youtube.com/watch?v=4cq47LwqQTU

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-10-klassnyh-russkih-parnej-do-30/