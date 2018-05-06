Чтобы ветераны были здоровы

При поддержке Департамента здравоохранения города Москвы с 1 по 19 мая столице пройдут мероприятия, приуроченные к 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне, среди них «Врачи Москвы — ветеранам» и «Дни открытых дверей».

В проекте примут участие более двадцати медицинских организации. Во всех административных округах столицы будут организованы школы здоровья, тематические лекции, посвященные активному долголетию. В госпиталях пройдут праздничные концерты с поздравлением ветеранов войны и вручением сувениров и памятных подарков, в Центре патологии речи и нейрореабилитации можно будет побывать на вечере поэзии «Мирное небо», где прозвучат стихи о мирной послевоенной жизни. Кроме того, в рамках программы можно посетить киноклуб, классные часы, экскурсии по музеям, литературно-музыкальный вечер, музыкальный фестиваль и торжественную линейку «Мы помним! Мы гордимся!»Не останутся в стороне и студенты медицинских колледжей Департамента здравоохранения Москвы, они взложат цветы к памятнику маршала К. К. Рокоссовского.

В клинической больнице имени С. С. Юдина состоится день открытых дверей,7 мая пожилые пациенты смогут здесь сделать УЗИ брюшной полости, ЭКГ, эхограмму сосудов и другие обследования, а также получить консультации терапевта, кардиолога, невролога, отоларинголога, офтальмолога, хирурга, уролога, гинеколога и других специалистов. А 8 мая в больнице пройдет занятие школы здоровья, на которой врачи расскажут о профилактике инфарктов и инсультов у пациентов с гипертонической болезнью.

В городской клинической больнице им. А. К. Ерамишанцева будет оформлена выставка «Бессмертный полк». В переходах между лечебными корпусами больницы установят стенды с портретами ветеранов из числа родственников сотрудников стационара и их воспоминаниями о войне и ройдет День Дни отрытых дверей.

— Значение организации дней открытых дверей в больнице сложно переоценить, — говорит Главный врач Габриелян Артур Рудольфович, доктор медицинских наук ГБУЗ «ГКБ им. А. К. Ерамишанцева. — Во-первых, уже само словосочетание „День открытых дверей“ делает пациентов и врачей ближе друг к другу, открывает новые возможности взаимодействия, снижает планку напряженности между ними. Для нас любое мероприятие, подразумевающее встречу с пациентами, — это, прежде всего, праздник. Мы украшаем помешения цветами, воздушными шариками, красочными информационными плакатами. И стараемся предусмотреть каждую деталь, чтобы максимально упростить запись на консультацию специалиста, сократить время ожидания приема врача, сделать пребывание больного в отделении более комфортным, обеспечить своевременное выполнение необходимых исследований.

Дни открытых дверей в родильных отделениях и школы будущих мам, регулярно проводимые в нашей больнице неизменно пользуются популярностью. Для будущих родителей это уникальная возможность познакомиться с акушерами, врачами, при помощи которых в их жизнь войдет чудо, своими глазами увидеть родильные залы, где появится на свет их малыш, убедиться, что нам можно и нужно доверить важнейшее событие в жизни каждой семьи.

Приятно отметить, что в последние годы состав посетителей дней открытых дверей родильных отделений меняется: к нам все чаще приходят будущие папы, бабушки и дедушки, самые строгие судьи, чье мнение порой является решающим. К тому же, старшее поколение, посещая мероприятие в роддоме, вполне может несколько отклониться от курса и зайти в наш гостеприимный консультативно — диагностический центр. А уж там — только выбирай! Консультация врача, инструментальное исследование или анализ крови, который давно хотел сдать, но все никак не получалось дойти до поликлиники.

По предварительной записи бесплатный консультативный прием ветеранов ВОВ будет осуществляться врачами-консультантами консультативно-диагностического центра и Центра планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения Москвы — терапевтом, кардиологом, травматологом-ортопедом, эндокринологом, неврологом, хирургом, урологом, гинекологом, нефрологом, сосудистым хирургом, офтальмологом, оториноларингологом. При наличии клинических показаний будут выполнены следующие исследования в диагностических отделениях больницы: общеклинический анализ крови, мочи, анализ крови на холестерин, триглицериды, глюкозу, простатспецифический антиген, электрокардиограмма, флюорография, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и/или почек, а также эхокардиография. А 8 мая больница имени А. К. Ерамишанцева приглашает всех желающих на занятие в Школе здоровья. В конференц-зале 2-го корпуса состоится занятие на тему „Здоровый образ жизни — путь к активному долголетию. Вход свободны.

Весь перечень мероприятий можно посмотреть по ссылке.

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