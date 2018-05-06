Майский ТОП-5: Люди, поступок, предмет, место и еда

, Люди: Группа The Sloe,

В других номинациях успеха добились:

Лучшее живое исполнение — Blednyj

Открытие года — Nightcall

Максимальный отрыв — Blind Seagull

Лучшее танцевальное выступление — Radiomun

Лучший автор проекта — Инсайт Project

Лучшее атмосферное выступление — The Pulp and Paper Mill

Лучшее командное выступление — Alisa Geliss и Degelex

Торжественное награждение финалистов и сольный концерт The Sloe состоялись 27 апреля в клубе «Калининград Сити Джаз»., Поступок: Помочь своему ребёнку выбрать профессию будущего,

Фестиваль — это часть нового проект HR-агентства «Персонал-Янтарь» по профнавигации у детей. В рамках него проводятся профильные уроки и мастер-классы «От первого лица» в школах области с участием лауреатов премии «Профи — итоги года» — управленцев лучших компаний региона.

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В прошлом году победителем фестиваля стала группа Bamboobear, тогда «Твой Бро» писал о ней по итогам финала и отсмотра выступлений 12 групп: «Одно из самых ярких выступлений фестиваля, которое теперь будет неоднократно повторено в рамках Революшен-тура». Калининградский финал Revolution Festival пройдет 19 мая в клубе «Бамбук» с участием приглашенных гостей — создателями фестиваля группой «Скворцы Степанова»., Место: Салон проката Oscar, Oscar — пространство, в котором можно воплотить практически любую идею. Там вам помогут подобрать желаемый образ, который сделает вас изящной и женственной, а может, наоборот, — дерзкой и роковой. В салоне проката Oscar представлены модели на любой вкус, возраст и телосложение. Среди большого выбора каждая посетительница салона найдет то, что искала для любого повода, будь то свадьба, день рождения, выпускной или фотосессия. Чтобы сделать ваш образ характерным и завершенным, в шоу-руме вам помогут подобрать идеального визажиста. И самое главное — стоимость нарядов в салоне проката Oscar обязательно вас порадует и позволит сэкономить бюджет на что-то более полезное.

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