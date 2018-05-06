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Майский ТОП-5: Люди, поступок, предмет, место и еда
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Майский ТОП-5: Люди, поступок, предмет, место и еда 

Tvoybro.com 1 час назад
Фото: Tvoybro.com
, Люди: Группа The Sloe,
В других номинациях успеха добились:
Лучшее живое исполнение — Blednyj
Открытие года — Nightcall
Максимальный отрыв — Blind Seagull
Лучшее танцевальное выступление — Radiomun
Лучший автор проекта — Инсайт Project
Лучшее атмосферное выступление — The Pulp and Paper Mill
Лучшее командное выступление — Alisa Geliss и Degelex
Торжественное награждение финалистов и сольный концерт The Sloe состоялись 27 апреля в клубе «Калининград Сити Джаз»., Поступок: Помочь своему ребёнку выбрать профессию будущего,
Фестиваль — это часть нового проект HR-агентства «Персонал-Янтарь» по профнавигации у детей. В рамках него проводятся профильные уроки и мастер-классы «От первого лица» в школах области с участием лауреатов премии «Профи — итоги года» — управленцев лучших компаний региона.
Подробности по телефону: +7 (962) 259-25-34  www.personal-yantar.com  Предмет: Главный приз Revolution Festival
В прошлом году победителем фестиваля стала группа Bamboobear, тогда «Твой Бро» писал о ней по итогам финала и отсмотра выступлений 12 групп: «Одно из самых ярких выступлений фестиваля, которое теперь будет неоднократно повторено в рамках Революшен-тура». Калининградский финал Revolution Festival пройдет 19 мая в клубе «Бамбук» с участием приглашенных гостей — создателями фестиваля группой «Скворцы Степанова»., Место: Салон проката Oscar, Oscar — пространство, в котором можно воплотить практически любую идею. Там вам помогут подобрать желаемый образ, который сделает вас изящной и женственной, а может, наоборот, — дерзкой и роковой. В салоне проката Oscar представлены модели на любой вкус, возраст и телосложение. Среди большого выбора каждая посетительница салона найдет то, что искала для любого повода, будь то свадьба, день рождения, выпускной или фотосессия. Чтобы сделать ваш образ характерным и завершенным, в шоу-руме вам помогут подобрать идеального визажиста. И самое главное — стоимость нарядов в салоне проката Oscar обязательно вас порадует и позволит сэкономить бюджет на что-то более полезное.
ТЦ «Парковый»
Режим работы: пн — пт: 11.00 — 19.00; сб — вс: 11.00 — 17.00  instagram.com/oscarbags39, Еда: Сладкая лавка,
Попробуйте настоящее — нежную пастилу с малиной, перетертой с сахаром, лукум с вяленой клюквой, курагой или россыпью изюма, зефир с яблочной кислинкой, бутербродный ягодный мармелад и ту самую сливочную помадку из «Беково» — российского производства простых сладостей.
ул. Красная, 109, тел. +7 (909) 780-00-33 instagram.com/1kilo_konfet
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