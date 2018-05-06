Человеческая комедия: «Лицо»

В тени бесконечных войн незаметно показывают польский неореализм — неожиданно красивый, смелый и не зря получивший Гран-при Берлинале

В польском местечке Свебодзин, как и положено захолустью, есть свой первый парень, Яцек — хороший сын и брат, жених главной местной тусовщицы. За добродушие его даже кличут Христом, с которым поляка связывает ещё и то, что он работает монтировщиком на стройке высочайшей в мире статуи божьего сына. Дело это, судя по всему, оказалось не богоугодным — иначе объяснить, почему именно Яцек упал со строительных лесов, трудно. Резко изменившись в лице после трагедии, Яцек остался таким же жизнелюбивым добряком — а вот его семья и прочие социальные институты показали, кому в таких случаях больше подходит эпитет «тупорылый».

Чего сегодня не ждёшь от социальной драмы, так это чувства меры. На территории жанра уже давно не шутят — а злобно усмехаются, не плачут — а рыдают, не думают — а выносят приговор. «Лицо» тоже легко могло уйти в слёзы, стоило Яцеку чуть острее переживать собственное отчуждение. Однако о возвышенной скорби и всём таком жители польской округи не слыхали — их реакция куда проще и понятнее.

Яцек молча выслушивает отказ комиссии по инвалидности и, что называется, показывает ей направление движения; сестра молча поддерживает изуродованного брата, слушая вместе с ним его любимый тяжёлый рок, остальные родственники неуклюже лицемерят. Нет ни надрыва в актёрских работах, ни пронзительности в сценарии, зато есть, кажется, нечто более органическое и осязаемое — правда. Или реализм, если хотите.

Что, впрочем, не мешает «Лицу» выглядеть нечеловечески живописно — порой создаётся ощущение, что оператор Михал Энглерт попросту украл и вставил в кадр пейзажи какого-нибудь польского Эндрю Уайета. Стиль и уравновешенность вместе сглаживают наивные выводы, которые в конце делает режиссёр Шумовска по отношению к своей отчизне. Она, видимо, убеждена, что сердца добрых польских католиков извратил капитализм. Однако христианская мораль дала трещину задолго до свободных рыночных отношений; точно так же потом рухнула и коллективистская. Поэтому Яцеку и не остаётся ничего, кроме как искать счастья на почве капитализма. В конце концов, не зря ведь даже с той самой статуи Христа теперь раздают вай-фай.

#кино #мнения #обзоры #Лицо

Кинематограф всё сильнее развивается благодаря талантливым женщинам-режиссёрам — кроме Малгожаты Шумовски в этом году блистали Грета Гервиг с её «Леди Бёрд» и Линн Рэмзи с «Тебя никогда здесь не было».