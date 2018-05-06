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Дети спели про Отечество
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Дети спели про Отечество 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
В эти выходные при участии владимирской мэрии проходит масса мероприятий, приуроченных к празднованию 73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Никитском сквере сотни горожан пришли поддержать участников городского фестиваля-конкурса «Пою моё Отечество».
Участниками конкурса стали творческие коллективы 16-ти городских детских клубов по месту жительства. Конкурс объединил более 500 юных певцов и танцоров. По решению жюри, лучшими были признаны исполнители музыкальных и хореографических композиций из 9 городских клубов: «Рассвет», «Данко», «Ровесник», «Юность», «Алые паруса», «Юный владимирец», «Былина», «Олимпия» и «Огонёк». Награждение победителей состоялось на импровизированной сцене Никитского сквера.
Как сообщает пресс-служба администрации города Владимира, в конце мая в семейном клубе «Гагарин» откроется выставка лучших детских рисунков и декоративно-прикладных работ, для которых организаторы фестиваля «Пою моё Отечество» придумали отдельную номинацию.
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