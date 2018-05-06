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Актриса «Звездного Пути» страдает от слабоумия
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Актриса «Звездного Пути» страдает от слабоумия 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
85-летняя Нишель Николс, известная по роли лейтенанта Нийоты Ухуры в «Звездном Пути», страдает от частых приступов кратковременной потери памяти и нуждается в защите от мошенников, по словам ее сына.
Кайл Джонсон, единственный законный наследник актрисы, подал в суд на 4 кандидатов в опекуны своей матери, которые стремятся завладеть финансами Нишель и правом принимать решения от ее имени в отношении здоровья. Согласно Джонсону, Николс требуется защита, поскольку из-за старческого слабоумия она не может здраво оценивать ситуацию и доверяет посторонним.
В жизни актрисы, лечившейся от инсульта в 2015 году, уже были случаи, когда третьи лица использовали ее для обогащения. Несмотря на проблемы со здоровьем женщина не остановилась на съемках в «Звездном Пути». В этом году выходит 3 новых проекта с ее участием.
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