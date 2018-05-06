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350 человек приняли участие в фестивале уличных культур в Нижнем Новгороде
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350 человек приняли участие в фестивале уличных культур в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Около 350 человек приняли участие в фестивале уличных культур «Street Urban Party» в Нижнем Новгороде, который состоялся 5 мая, в субботу.
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в НРО «Молодой Гвардии».
Местом проведения фестиваля стала территория арт-пространства «Почаина». В нем участвовали граффитисты, реперы, рокеры, танцоры, художники и активная творческая молодёжь со всего города.
Также на фестивале прошли танцевальные баттлы и выступили известные нижегородские рэп-исполнители, в том числе «Гуччи Гэнг», «Вишнёвый», «Sm1Les», «Kos Mos», «WHITEII» и «Mirael».
Кроме того, создатели журнала «Нижегородская Чертовщина» рассказали всем желающим историю граффити Нижнего Новгорода, а также провели несколько творческих мастер-классов.
«Проведение таких мероприятий для молодёжи очень значимо. Где, как не на таких фестивалях, они могут проявить свой творческий потенциал. К тому же, это хорошая площадка для начинающих исполнителей: здесь они могут найти своего зрителя, познакомиться и обменяться опытом», — прокомментировал проведенное мероприятие руководитель НРО ВОО «Молодая Гвардия» Иван Калмыков.
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