Экспертиза: что такое бас и как его отличить от других голосов

Сопрано, меццо-сопрано, контральто. Это диапазон женских голосов. У мужских — это тенор, баритон, бас. Сегодня разберемся, что же такое бас. Все знают — это низкий мужской голос. Басом пел знаменитый Федор Шаляпин . Как говорят специалисты, басы отличаются всеобъемлющим, сочным тембром грудного резонатора. Телеканал «МИР» вышел в народ и спросил у людей, что такое бас и как его отличить от других голосов. Подробности смотрите в рубрике «Экспертиза» в видеоролике. ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ