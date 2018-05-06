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Экспертиза: что такое бас и как его отличить от других голосов
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Экспертиза: что такое бас и как его отличить от других голосов 

Мир24 54 минуты назад
Фото: Мир24
Сопрано, меццо-сопрано, контральто. Это диапазон женских голосов. У мужских — это тенор, баритон, бас. Сегодня разберемся, что же такое бас. Все знают — это низкий мужской голос. Басом пел знаменитый Федор Шаляпин. Как говорят специалисты, басы отличаются всеобъемлющим, сочным тембром грудного резонатора. Телеканал «МИР» вышел в народ и спросил у людей, что такое бас и как его отличить от других голосов.
Подробности смотрите в рубрике «Экспертиза» в видеоролике.
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