Подмосковные юнармейцы отправились в поездку по Европе по местам воинской славы

Юнармейцы из Подмосковья отправились в поездку по Европе по местам воинской славы, затем они примут участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая в Берлине. С фотографиями российских солдат по городу пройдут победители конкурса видеоработ среди воспитанников военно‐патриотических клубов Московской области.

В конкурсе приняли участие более 2 тысяч юнармейцев. Жюри определило по три победителя в трех номинациях, а также обладателя

гран-при конкурса — автора ролика, набравшего наибольшее количество просмотров.

Самое главное было найти средства, чтобы дети могли выехать и почтить память и честь наших ветеранов, наших дедов и прадедов. Это получилось сделать не только в Берлине, но и в Чехии, Польше. Вдвойне приятно, что дети смогли принять участие в акции «Бессмертный полк» в тех странах, где проходили сражения

Юнармейцы не только станут участниками акции «Бессмертный полк» 9 мая в Берлине. Школьников ждет большая экскурсионная программа, они посетят братские могилы советских солдат в Европе. Одна из достопримечательностей, которую увидят юнармейцы, — памятник герою СССР Виктору Кашутину в чешском городе Брно. Его имя носит и местная школа. Кашутин родился в подмосковном Серпухове. 25 апреля 1945 года недалеко от Брно он и группа его товарищей попали в зону плотного зенитного огня противника и геройски погибли.

Победителей конкурса среди видеоблогеров‐юнармейцев наградили в музее‐усадьбе «Архангельское». В конкурсе принимали участие ребята в возрасте от 8 до 18 лет. Они писали о полководцах, сохранении памяти о подвигах военных лет, современном видении военной карьеры и роли армии в российской истории.