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Американец съел свой 30-тысячный «Бик-Мак» в жизни
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Американец съел свой 30-тысячный «Бик-Мак» в жизни 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Невероятный рекорд поставил 64-летний бывший тюремный охранник, житель американского штата Висконсин Дон Горске. Он съел свой 30 тысячный «Большой Мак» в McDonald's в городке Фонд-ду-Лак. Оказалось, что это было тоже заведение, которое он посетил, когда съел свой первый «Биг-Мак» в 1972 году, сообщает Inc.
При каждом своем посещении он забирал коробочку, в которую был помещен бургер. Рекорд официально зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннеса. При этом Горске потерял около 7 тысяч картонных коробок в результате торнадо, который уничтожил большую часть его дома 2 июня 1990 года.
Как отметили журналисты, он, скорее всего, является самым верным клиентом Макдональда. Даже Майкл Деллигатти, человек, который изобрел «Биг-Мак» и умер в возрасте 98 лет в декабре 2016 года, признавался, что пробует свое детище не чаще одного раза в неделю.
Эксперты провели подсчеты и выяснили следующее. Для того чтобы съесть 30 тысяч бургеров за 46 лет потребуется употреблять в пищу 652 «Бик-Мака» в год или 1,7 в день. Горске также сказал, что за эти 46 лет не ел свою любимое блюдо всего восемь дней: первый раз, когда сильная метель несколько суток мешала ему добраться до Макдональдса, и в 1988 году, когда умерла его мать и он занимался ее похоронами.
Горске за это время съел более 2,721 килограмма говядины, находившихся в «Бик-Мак», или, в пересчете, около упитанных 10 коров. Это также означает, что за эти годы только поедая бургеры, он употребил 16,89 миллионов калорий. Горске сказал, что не собирается изменять любимому «Биг-Маку» и будет улучшать рекорд, на глазах репортеров съев бургер под номером 30001.
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