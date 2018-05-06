С 6 по 11 мая пройдет семинар по КОБУДО с участием японского мастера Сенсея Аракаки Седзен.

«Мирные и боевые искусства подобны двум колесам повозки. Убери одно — и повозка опрокинется», — ещё в 16 веке заметил японский воин Курода Нагамаса. В этой фразе смысл древнего японского боевого искусства Кобудо.

Кобудо — боевое искусство работы с холодным оружием, начиналось на бытовом уровне. В результате оккупации острова Рюкю Японией, все виды оружия были запрещены, и обитатели острова для своей защиты стали использовать повседневные инструменты, которые со временем в руках жителей превратились в смертельно опасное оружие.

В современных реалиях любое оружие также может быть заменено обычным бытовым предметом. К примеру, нунчаку может заменить брючный ремень или связка ключей. Сай — обычная короткая палка. Шест — клюшка, или любой другой удлиненный предмет — лопата, грабли, кусок трубы. Рочин тимбе может заменить портфель в руках, сумка и т д. Приемы, изучаемые в Рюкю Кобудо, имеют самый прикладной характер. Однако целью нынешнего Кобудо является не только сохранение боевых традиций, но и совершенствование личности. Второе значение Кобудо переводится как искусство владения духом в бою.

Приезд Сенсея в Россию в мае уже стало добрый традицией — семинар проводится 4-й год подряд, и с 6 по 11 мая 2018 г в Нижегородском техникуме отраслевых технологий, корп. 1 (ул. Бекетова, 8 Б, остановка «Муз училище») пройдет семинар по восточному единоборству КОБУДО с участием Японского мастера Сенсея Аракаки Седзен, 7 Дан рюкю кобудо кенрерю кекай, 7 Дан уечи рю окикукай.

В программе семинара — техника оружия: бо (шест), сай (трезубец), текко (кастет).

Ждем вас по адресу: ул. Бекетова, 8 Б, остановка «Муз училище», Нижегородский техникум отраслевых технологий 08 мая к 9.00