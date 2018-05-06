Мужественный взгляд: общие черты Алена Делона и Игоря Петренко

Примечательно, что Ален Делон был среди тех, кто разрушал тот самый железный занавес, когда, например, в разгар холодной войны, в минуту потепления, согласился сняться в советском боевике «Тегеран-43». Что же меж ними общего, кроме внешнего сходства и умения красиво носить красивые костюмы, кроме очевидной элегантности манер, которая и к тому, и к другому пришла не сразу, а с годами?

Оба, и Петренко тоже, — европейцы по рождению. Делон родился в пригороде Парижа, а Петренко — в пригороде Берлина, в Потсдаме, городе, где служил его отец, городе, прославившемся после исторической Потсдамской конференции 1945 года. «Тегеран-43» как раз посвящен предыдущей встрече трех лидеров антигитлеровской коалиции в Тегеране.

Вот так всегда и бывает — кажется, что сходство лишь внешнее, а чуть поглубже копнуть, и проявятся новые ниточки, а затем и веревочки, а копни еще глубже, и двух героев свяжут крепкие морские канаты.

Невероятно, но факт

Кем стали юные актеры

До канатов мы вряд ли доберемся в нашем кратком рассказе, но что очевидно связывает наших героев-актеров, это то, что Петренко по малолетке оказался втянут в преступление и был судим, но благодаря примерному поведению отбывал наказание условно, а детство Делона прошло по соседству с тюрьмой, и родители сильно переживали, что эта близость повлияет на характер и поступки ребенка. В итоге — пронесло. Хотя актером Делон стал не сразу, успел немного повоевать — сначала матросом, затем старшим матросом, впрочем, дисциплиной он не отличался, поэтому служба его проходила то на гауптвахте, то в дисциплинарной роте — в Индокитае.

Дальше пути их расходятся, поскольку Петренко получил классическое образование в школе Малого театра, а Делон постигал основы актерской профессии прямо на съемочной площадке. Но броская внешность и мужественный взгляд — и не только взгляд — способствовали тому, что оба они особенно ярко проявили себя в боевиках и приключенческих лентах. А Петренко сыграл еще и Шерлока Холмса , а у Делона в его богатой кинокарьере были и десятки фильмов и яркие романы -с актрисой Роми Шнайдер , певицей Далидой и другими красавицами. И тут они снова сходятся, поскольку все три жены Петренко (пока три) — актрисы. Первая — Ирина Леонова , с ней вместе они учились, а потом и поработали вместе в Малом театре, вторая — тоже красавица Екатерина Климова , третья жена Петренко — актриса Кристина Бродская

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ