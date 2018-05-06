В Воронеже лодка с детьми едва не столкнулась с прогулочным судном

Подростки, управлявшие лодкой, вероятно, затеяли соревнование на скорость с теплоходом.

В Воронеже лодка с детьми едва не столкнулась с прогулочным судном «Ракета». Инцидент произошел шестого мая, воскресным утром.

Один из пассажиров корабля успел запечатлеть происшествие. На записи видно, как лодка с детьми стремительно надвигается на судно.

Как сообщает очевидец, вероятно, таким образом, ребята захотели посостязаться с кораблем.

«Все могло закончиться очень плачевно. К счастью, все обошлось, но подростки, как я думаю, очень испугались», — заявила женщина, присутствовавшая в тот момент на судне, в своем «Вконтакте».

Она добавила, что экипаж «Ракеты» скорее всего успел вовремя успел совершить маневр и уклониться. В противном случае, избежать столкновения не удалось бы.