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В Воронеже лодка с детьми едва не столкнулась с прогулочным судном
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В Воронеже лодка с детьми едва не столкнулась с прогулочным судном 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Подростки, управлявшие лодкой, вероятно, затеяли соревнование на скорость с теплоходом.
В Воронеже лодка с детьми едва не столкнулась с прогулочным судном «Ракета». Инцидент произошел шестого мая, воскресным утром.
Один из пассажиров корабля успел запечатлеть происшествие. На записи видно, как лодка с детьми стремительно надвигается на судно.
Как сообщает очевидец, вероятно, таким образом, ребята захотели посостязаться с кораблем.
«Все могло закончиться очень плачевно. К счастью, все обошлось, но подростки, как я думаю, очень испугались», — заявила женщина, присутствовавшая в тот момент на судне, в своем «Вконтакте».
Она добавила, что экипаж «Ракеты» скорее всего успел вовремя успел совершить маневр и уклониться. В противном случае, избежать столкновения не удалось бы.
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