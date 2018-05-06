В Аргентине педофилы использовали детей из футбольной академии

Стоимость «утех» начиналась примерно с 10 долларов.

Несколько лет назад на весь мир прогремел фильм «Spotlight». В русском прокате он вышел под названием «В центре внимания». Если вкратце, в нём группа журналистов вскрывает целую ячейку педофилов в американской католической церкви . Тема не нова: даже в Ватикане время от времени всплывали недвусмысленные истории. Тот фильм — отличный пример того, как преображаются люди, понимая, что они не одни. Капля поддержки, и даже самые отчаянные готовы крушить мракобесную систему, сломавшую жизни многих из них. Но то Америка: гражданские права, свобода и справедливость — этими историями в США питаются с детства.

Спустя годы тему педофилии подхватил другой режиссёр — Гарт Дэвис. В фильме «Лев» сюжет коснулся событий в Индии. До малолетних ребят из местного приюта журналисты не добрались…

Жутко представить, что такие истории выдуманы не из головы. Зло не дремлет: оно повсюду даже тогда, когда мы его не видим. Особенно горько, когда оно случается с теми, кто не способен за себя постоять. Юноши в приходе, дети в приюте. А бывает, что и начинающие футболисты из популярной академии.

Скандал в родном клубе Серхио Агуэро

Это произошло в Аргентине. В «Индепендьенте», одном из самых популярных клубов страны. Юноша из академии не смог утаить правды во время разговора с психологом. Услышав омерзительную историю, доктор попытался понять, является ли это единичным случаем. И не прогадал: уже сейчас понятно, что жертвами стали как минимум семеро подростков. Но не исключено, что насилие коснулось нескольких сотен!

К этому моменту арестованы семь человек. Главный фигурант — ассистент рефери Мартин Бустос. Он обвиняется не только в надругательстве над малолетними, но и организации детской проституции. Мартину грозит 20 лет тюрьмы. В прошлом за сексуальное насилие над детьми судили его отца. А ещё Бустос ВИЧ-инцифирован.

Арестован и его адвокат Томас Бельди. Тот разбил молотком телефон клиента: видимо, чтобы скрыть улики. Среди других подозреваемых специалист в области PR Леонардо Коэн Арази, организатор детских турниров Хуан Мануэль Диас Валлоне и престарелый агент Алехандро дель Чина. Также под стражей находится один из потенциальных клиентов.

Как работала схема

Посредником между преступниками и академией был один из её игроков. Совсем недавно он барахтался в низших аргентинских дивизионах, и, по некоторым сведениям, сам подвергался насилию. Главной задачей было найти психологически неустойчивых ребят. К ним втирались в доверие и предлагали подзаработать. Те, кто соглашался, в свободное время ехали в торговый центр на такси, а оттуда — по клиентам. После этого их везли обратно в ТЦ, а оттуда — в академию. Надо было только успеть вернуться до комендантского часа — к восьми. За день можно было поднять до 50 долларов в местной валюте: зависело от вида работ.

Детей не просто растлевали, но и записывали это на видео. Ожидается, что теперь это поможет следствию быстрее найти всех виновных. Клуб резко осудил всех причастных к этому кошмару и выразил готовность сотрудничать со следствием по всем фронтам.

Увы, эта история не нова

В Аргентине, в Южной Америке, да где угодно ещё — несчётное количество семей, живущих за порогом бедности. Для многих из них футбол — один из немногих шансов выбиться в люди. Юноши, оставившие голодающих матерей в родном городке, готовы использовать любую возможность отправить домой хоть какие-то средства. И ради этого идут на невообразимые жертвы.

Ещё один фактор — стрессовое состояние. Дети находятся вдали от дома с малого возраста, без единой родной души рядом. В аргентинские «пансионы» они зачастую попадают уже в 10 лет. Это огромный удар по психике. Добавьте к этому не самый простой социум: в конкурентной и бесконтрольной среде «сложные» дети бывают крайне недружелюбны.

Другое дело, что наладить контроль — вполне реально. Достаточно быть чутким к своим парням. Таким, как тот самый психолог. Но, судя по всему, в Аргентине такие истории пока никого не учат. Чемпион мира по футболу 1978 года, бывший игрок и менеджер «Индепендьенте» Даниэль Бертони признал, что «такие вещи всегда происходили в аргентинском футболе». От показаний он отказался. «Повезло, что один ребёнок сломался и признал это, иначе это продолжалось бы и продолжалось», — сказал Бертони.

Возможно, на этот раз делу поможет публичность. Молитесь за то, чтобы больше не слышать подобных откровений. Их автором может стать даже ваш герой детства. Потупленный взгляд, нежелание огласки. И ощущение абсолютной безнадёги. Это горько.