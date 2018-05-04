Смотрим «Мстителей», режемся в Counter-Strike, болеем за «Урал» и ещё 11 идей для выходных

Самая короткая рабочая неделя этой весны закончилась — и снова выходные! В ближайшие три дня в городе будет не так много масштабных событий, всё-так нужно немного и отдохнуть от отдыха. Но заняться будет чем.

В прокат вышли сразу несколько заслуживающих внимания фильмов, которые можно успеть посмотреть за выходные. Также открылись выставки, запланированы концерты, спектакли и фестивали.

Обо всем подробнее рассказываем в нашем обзоре.

Пятница, 4 мая Кино / «Мстители: Война бесконечности»

В прокат вышел новый боевик от Marvel, и, говорят, это самый эпичный блокбастер всей саги. На протяжении десяти лет уникальные сюжеты вселенной Marvel шаг за шагом складывались в одну большую историю. В новом фильме «Мстители: Война бесконечности» зрителей ждет судьбоносное и величайшее столкновение всех времен. Впервые на большом экране встречаются Команда Мстителей, Стражи Галактики, Человек-Паук, Чёрная Пантера и другие супергерои. Союзникам придется пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, который готовится нанести сокрушительный удар и положить конец существованию Вселенной.

Где: в кинотеатрах города Когда: с 3 мая Сколько стоит: от 129 рублей Возрастное ограничение: 16+

Спектакль / «Героям былых времён»

В Театре эстрады покажут музыкальный спектакль — балладу-исповедь «Героям былых времён». Это постановка по мотивам произведений советских, российских и зарубежных поэтов и композиторов. Со сцены прозвучат самые известные песни и любимые стихи, душевные романсы и проникновенные баллады в современных авторских аранжировках: «Катюша», «От героев былых времен», «Песня о солдате», «В землянке», «Жди меня», «Баллада о матери», «Нам нужна одна победа» и многие другие.

Где: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15) Когда: 4 мая в 19:00 Сколько стоит: 200–800 рублей Возрастное ограничение: 16+

Праздник / 100-летие Уральского и Приволжского военных округов

4 мая на площади у «Чёрного тюльпана» будут отмечать 100-летие с момента создания Уральского и Приволжского военных округов. В 10:00 откроется выставка военной техники, спецназовцы покажут навыки рукопашного боя, а рота почетного караула Екатеринбургского гарнизона — навыки строевой подготовки. В 14:00 у мемориала пройдёт митинг, а вечером — концерт. На сцене выступят творческие коллективы ансамблей «Сударушки», «Солдаты России», «Созвездие Урала» и Железнодорожных войск. Под конец на сцену выйдет Сергей Бобунец , а в 22:00 праздник завершится салютом.

Где: площадь у «Чёрного тюльпана» Когда: 4 мая с 10:00 до 22:00Сколько стоит: бесплатноВозрастное ограничение: 18+

Выставка / «Урал творческий»

В Екатеринбурге открылась выставка Свердловского отделения Творческого союза художников России. На ней выставлены скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и арт-объекты. Особенно организаторы выделяют графический проект «Мы победили». Его автор Леонид Бураков — профессиональный художник, ветеран Великой Отечественной войны, младший лейтенант, командир взвода, танкист-разведчик УДТК.

Где: Уральский центр развития дизайна (ул. Горького, 4а) Когда: с 26 апреля по 13 мая Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 18+

Кино / «Остров собак»

В кукольном фильме рассказана история 12-летнего японского мальчика Атари Кобаяши, который отправляется на миниатюрном летательном аппарате на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс. Всех домашних собак города изгнали на громадную свалку. Интереснее всего, что фильм выполнен в технике стоп-моушен-анимации, кукол покадрово фотографировали для каждой сцены. Над их созданием трудились несколько десятков художников, вручную раскрашивая каждую.

Где: в кинотеатрах городаКогда: с 3 маяСколько стоит: от 129 рублейВозрастное ограничение: 16+

Суббота, 5 мая Спорт / Международный турнир по смешанным единоборствам

В Екатеринбурге в эту субботу снова пройдёт Международный турнир по смешанным единоборствам. В программе — сразу два знаковых боя с участием Александра Емельяненко Ивана Штыркова . Оба бойца проведут поединки против именитых соперников. Также в программе бойцовского вечера примут участие Михаил Рагозин , Денис Лаврентьев, Арсений Смирнов, Александр Грозин и другие бойцы.

Где: КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90) Когда: 5 мая в 18:00 Сколько стоит: 1000–2000 рублей Возрастное ограничение: 6+

Концерт / «Триагрутрика»

Группа «Триагрутрика» презентует в Екатеринбурге долгожданный новый альбом. Уральские рэперы родом из Челябинска создают простые и понятные песни с высоким уровнем звучания, неподражаемыми джазовыми инструменталами и с техничной манерой подачи текстов. В 2011 году в создании второго альбома приняли участие Ноггано Гуф , Смоки Мо и многие другие топовые артисты, тем самым «Триагрутрика» показала свой уровень.

Где: «Дом печати» (пр. Ленина, 49) Когда: 5 мая в 19:00 Сколько стоит: от 700 рублей Возрастное ограничение: 16+

Реконструкция / Бой в Западной Белоруссии

В Екатеринбурге проведут военно-историческую реконструкцию — театрализованное представление, воспроизводящее один из боев Великой Отечественной войны. Актёры воссоздадут боевой эпизод июля 1941 года в Западной Белоруссии. Участники военно-исторических клубов будут использовать технику времен Великой Отечественной: бронеавтомобиль БА-20, грузовики ГАЗ-АА, ЗИС-5, легковой автомобиль ГАЗ-М1 («Эмку»), мотоциклы БМВ и М-72, а также немецкий полугусеничный бронетранспортер SdKfz. Реконструкторы будут стрелять из исторического холостого оружия — винтовок, автоматов, пулеметов, с помощью пиротехники покажут артиллерийский обстрел.

Где: поле в районе дома № 281 на ул. Проезжей Когда: 5 мая в 14:00 Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 18+

Акция / Субботник

В Екатеринбурге 5 мая пройдут субботники в разных частях города. Общегородской, на который зовут всех желающих, вне зависимости от того, где они живут, организуют в Дендрарии на 8 Марта. Там можно будет помахать граблями вместе с чиновниками из администрации. А кроме того, можно убрать парки на Уралмаше и Эльмаше, площадь Обороны и помочь навести порядок в городском хосписе. Подробнее о субботниках — здесь.

Где: городские парки и скверы Когда: 5 мая Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 0+

Спектакль / «Приглашение меня подумать»

В Музее «Литературная жизнь Урала XX века» в эту субботу пройдёт спектакль «Приглашение меня подумать». Это этюд абсурда в одном действии, моноспектакль актера и музыканта Алексея Шестакова по произведениям авангардиста, «поэта будущего», драматурга Александра Введенского. На сцене — один человек, который остаётся в смешном, страшном и бесконечно удивительном лабиринте сюрреализма.

Где: музей «Литературная жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10) Когда: 5 мая в 16:00 Сколько стоит: 300 рублей Возрастное ограничение: 18+

Фестиваль / «Киберфест»

В Екатеринбурге 5 и 6 мая пройдёт фестиваль для любителей компьютерных игр — «Киберфест». Он займёт сразу две площадки — мультимедийный парк «Россия — моя история» и Фабрику «Арт-позитив», которая открылась недавно в офиснике на Чебышева. На первой площадке будет современная экспозиция компьютеров и приставок, турниры по разным компьютерным и видеоиграм и презентация новинок виртуальной реальности. А на Фабрике обещают безумное косплей-шоу и инсталляции в духе апокалипсиса, ретрокомпьютеры, мастер-классы и даже зоны 18+, в том числе с настоящим оружием, стреляющим холостыми патронами.

Где: мультимедийный парк «Россия — моя история» (ул. Народной Воли, 49) и Фабрика «Арт-позитив» (ул. Чебышева, 4) Когда: 5 и 6 мая с 11:00 до 20:00 Сколько стоит: 400–600 рублей Возрастное ограничение: 18+

Воскресенье, 6 мая Спорт / Футбол «Урал» — «Амкар»

Футболисты «Урала» встретятся в это воскресенье на домашней арене с пермяками. Матч «Урал» — «Амкар» пройдёт на недавно открытой «Екатеринбург Арене» (бывший Центральный стадион). Игра интересна тем, что это будет заключительный домашний матч «Урала» в этом сезоне. Кстати, будьте внимательны: дороги вокруг стадиона в день матча частично перекроют.

Где: «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5) Когда: 6 мая в 16:00 Сколько стоит: 100–5000 рублей Возрастное ограничение: 18+

Кино / «Собибор»

Фильм «Собибор» — режиссёрский дебют Константина Хабенского . Это история сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. Фильм рассказывает о том, как в октябре 1943 года заключённые лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание — единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти.

Где: в кинотеатрах города Когда: с 3 мая Сколько стоит: от 129 рублей Возрастное ограничение: 18+

Выставка / «Игры при столе»

В Дендропарке открылась выставка «Игры при столе» екатеринбургского фотографа Алексея Рагозина, успевшего запечатлеть местных птиц и животных за трапезой. Здесь представлены 72 фотографии, на трёх из которых можно увидеть и самого фотографа. Это одни из лучших работ Рагозина за последний год.

Где: Дендропарк (ул. 8 Марта) Когда: до 18 мая Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 0+

Больше интересных событий вы можете найти в нашем разделе «Афиша» и в календаре гастролей на май.