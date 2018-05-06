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В ТНТ «Песни» Родион Толочкин и PLC возглавили рейтинг зрительских симпатий
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В ТНТ «Песни» Родион Толочкин и PLC возглавили рейтинг зрительских симпатий 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Интересно, что Родион получил самое большое количество голосов зрителей в команде Максима Фадеева (лейбл MALFA), а рэпер PLC лидирует в группе участников лейбла Black Star Тимати.
Третий участник шоу «Песни» с Кубани Руслан Кримлидис, студент Краснодарского университета культуры и искусств, такой поддержкой зрителей не пользуется. Да и с участниками шоу отношения у него складываются непросто. Зато он обладает очень красивым и сильным голосом.
Каждую субботу после «отчетного» концерта по итогам зрительского голосования Фадеев и Тимати отправляют по одному участнику домой. Из-за того, что Толочкин и PLC оказались на верхушке рейтинга, они прошли на следующий этап автоматически. Из конкурса в субботу 5 мая выбыли две девушки — Диана Видякина и Ronny. В каждой команде осталось по 7 человек.
Конкуренция обостряется. Теперь участники уж не переживают так сильно по поводу выбываюших из проекта, а скорее, радуются тому, что сами не попали под безжалостный вердикт продюсеров.
Как известно, победитель в качестве награды получит 5 миллионов рублей и контракт с одним из музыкальных лейблов.
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