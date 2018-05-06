Выходные в Лейпциге: что посмотреть и попробовать на родине Баха и Мендельсона

Старинный город Германии, расположенный на западе Саксонии, несправедливо уступает в популярности Берлину и Дрездену (как раз из-за неудобного для туристов расположения). И поскольку теперь в Лейпциг можно добраться прямым рейсом из Москвы, мы решили составить для вас культурно-увеселительный план действий.

Музыкальный Лейпциг

На культурную и гастрономическую прогулку по городу можно потратить целый день. Если хотите оказаться в эпицентре городской жизни, смело заселяйтесь в бутик-отель Innside by Melia. В шаговой доступности от отеля находится церковь святого Фомы, где в свое время сам Иоганн Себастьян Бах руководил хором мальчиков, там же, возле церкви, стоит и памятник великому композитору (второй по счету, но не по величине).

Памятник Баху возле церкви святого Фомы

А в сквере неподалеку расположен еще один важный монумент, но уже другой местной знаменитости — Феликсу Мендельсону , автору небезызвестного свадебного марша. Хотя имена Баха и Мендельсона прямо ассоциируются у туристов с Лейпцигом, были и другие композиторы, прославившие городок, а заодно и всю Германию. В числе последних Малер и Вагнер. Кстати, пройтись по следам легендарных музыкальных деятелей можно и без гида: маршрут, связанный с великими именами обозначен «нотным следом» — стальными линиями, вмонтированными в брусчатку. И да, с террасы отеля, где можно выпить аперетив, открывается захватывающий вид на церковь и все близлежащие достопримечательности.

Вид с террасы отеля Innside

Гёте и лучшее вино

В старом центре города, неподалеку от мест музыкальных паломничеств находится памятник поэту и мыслителю Иоганну Вольфгангу Гёте, который учился в университете Лейпцига. Интересный факт: для скульптуры позировал молодой спортсмен, а вот сам писатель не мог похвастаться атлетическим телосложением. Имя Гёте в Лейпциге ассоциируют не только с его знаменитым «Фаустом», но и с лучшим вином. Внутри торгового пассажа находится один из самых известных ресторанов мира «Погреб Ауэрбаха» (Auerbachs Keller). Тот самый погреб стал местом действия первой части «Фауста». Во время жизни в Лейпциге Гёте услышал легенду о чернокнижнике Фаусте, который не без помощи дьявола смог оседлать гиганскую бочку с вином и даже проскакал на ней по лестнице. Та история, как не сложно догадаться, и вдохновила молодого писателя на произведение, прославившее его на весь мир. Попасть в ресторан без предварительной брони невозможно, но все формальности того стоят — в заведении действительно можно выпить нишевые немецкие вина и вкуснейшее пиво. Если окажетесь в этом районе с утра, загляните в кофейню «У арабского кофейного дерева» (Zum Arabischen Coffe Baum), самую старую во всей Европе.

Ресторан «Погреб Ауэрбаха»

Зоопарк и парк развлечений

Лучший зоопарк Германии находится в десяти минутах ходьбы от центра города. В зоопарке обитает более 807 видов животных, причем, их не стараются изолировать друг от друга, а, напротив, смешивают по несколько видов в одной зоне. Помимо территориальных подразделений («Африка», «Азия», «Южная Америка») здесь есть знаменитый «Гондваналанд», где стоит тропическая жара и свободно летают птицы. Там же можно прокатиться на лодке, чтобы лучше прочувствовать атмосферу.

«Гондваналанд» в Лейпцигском зоопарке

Любители пощекотать нервишки однозначно заценят парк развлечений Belantis, который находится в получасе езды от города. В целом парк насчитывает более шестидесяти аттракционов, и чтобы обойти их все вам понадобится минимум полдня. Самый устрашающий — Huracan — виден еще на подъезде. Американские горки с пятикратным переворотом входят в десятку самых головокружительных аттракционов мира. Потестить их советуем уже в конце пребывания в парке, чтобы не сбить ощущения от других аттракционов. В качестве разминки перед самым страшным приключением подойдет аттракцион «Пирамида» с крутым спуском по воде (предупреждаем, будет мокро).

Аттракцион Huracan в парке развлечений Belantis

Шопинг и другие радости

В центре Лейпцига находится рыночная площадь — рай для шопоголиков. На самой площади много сувенирных лавок, а рядом с ней торговые центры и супермаркеты. Обновить гардероб можно в торговом доме Breuninger или в знаменитой Galeria Kaufhof.

Центр города

В конце дня можно насладиться бокалом красненького и шикарным видом на вечерний город, поднявшись на 29 этаж башни Panorama, где, как вы уже догадались, есть хороший ресторан.

Башня Panorama и университет Лейпцига

Полезная информация: с 16 апреля дешево и с комфортом добраться до Лейпцига можно прямым рейсом низкобюджетной авиакомпании «Победа» . Полеты по маршруту выполняются три раза в неделю.

Источники фото: архивы пресс-служб, Instagram.com