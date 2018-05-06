«Форсаж» от Netflix, Universal и DreamWorks 

«Форсаж» теперь будет еще и мультфильмом, причем многосерийным, как и его прародитель. Компания Universal Pictures, студия DreamWorks Animation и онлайн-сервис Netflix подписали соглашение, в рамках которого анимированный сериал по мотивам популярной франшизы «Fast & Furious» появится на Netflix уже в 2019 году. Пока есть только официальное изображение, позволяющее предварительно оценить визуальный стиль будущего творения, но наверняка ближе к концу года появится и трейлер. С учетом формата контента, одним из главных героев станет тинейджер Тони Торетто, который будет помогать своему кузену Доминику «Дому» Торетто в секретной миссии. По сюжету лысого гонщика с мрачным взглядом и его друзей вербует правительство для того, чтобы они проникли в элитную гоночную лигу стритрейсеров, которая на самом деле является ширмой для преступной организации, замахнувшейся на мировое господство. Шоураннерами нового мультсериала назначены Тим Хедрик, написавший сценарий для анимированного сериала «Voltron: Legendary Defender» / «Вольтрон: Легендарный защитник» и Брет Хаоленд, спродюсировавший мультсериалы «All Hail King Julien» / «Да здравствует король Джулиан» и «The Penguins of Madagascar» / «Пингвины Мадагаскара». В свою очередь продюсеры оригинальной кинофраншизы «Fast & Furious» Вин Дизель, Нил Мориц и Крис Морган станут исполнительными продюсерами анимированной версии «Форсажа». Франшиза «Fast & Furious» в данный момент состоит из восьми фильмов, суммарные мировые сборы которых превысили $5 млрд В июле 2019 года выйдет первый спин-офф с рабочим названием «Hobbs & Shaw» о героях Дуэйна «Скалы» Джонсона и Джейсона Стейтема под чутким режиссерским руководством Дэвида Литча (Atomic Blonde, Deadpool 2). Номерные части №9 и №10 основной франшизы «Форсаж» запланированы на апрель 2020 года и апрель 2021 года соответственно.