Грандпианистка получила Грандпиано

Заключительный гала-концерт лауреатов, число которых возросло до семи вместо пяти, для них был все еще продолжением конкурса. В концертном зале Чайковского праздничная торжественность царила наряду с волнительным ожидание и сохраняющейся до конца интригой — кто возьмет Гран-при?

"Была бы моя воля, я бы всем конкурсантам дал рояли, и на этом конкурс закрылся бы, " — сообщил Денис Мацуев перед началом торжества. «Слово конкурс здесь не на первом месте. У нас беспроигрышная атмосфера, никто обижен не будет, у всех 15 участников впереди большая перспектива погастролировать и много чего еще на ближайшие два года. Каждый из них это „искорка“, показавший блестящую форму и, главное, свободу на сцене ». Фото: facebook.com/Международный конкурс Grand Piano Competition

Эффектным концертным номером открылся праздничный вечер. Под «Итальянскую польку» Сергея Рахманинова танцевали фигуры черных и белых клавиш на сцене, «приводимые» в движение пальчиками Елисея Мысина и Окуи Шио (Япония), лауреата I конкурса Grand Piano, на рояле. Публика в восторге.

Награждение 15 участников, предшествовавшее последнему «рывку» семерых лауреатов, было долгим и обстоятельным. Прежде всего, все ребята получили сертификат на участие в проекте основателя и худрука конкурса Дениса Мацуева. «Американец Тиссен не избежит участи окунуться в Байкал после русской бани, » — пообещал Мацуев. Ему предстоит ехать на фестиваль «Звезды на Байкале». Евгений Евграфов награжден возможностью выступить в программе «Всероссийские филармонические сезоны». Малинину среди прочего достался спецприз от ЦМШ и Валерия Пясецкого — участие в концерте фестиваля «А tutta forza» с профессиональной видео— и аудио записью. Фото: facebook.com/Международный конкурс Grand Piano Competition

Двенадцатилетний Егор Опарин — фаворит конкурса, хоть и не стал лауреатом, а лишь дипломантом, получил завидные награды, в том числе персональную стипендию от Мацуева, денежный (500 евро) спецприз от ГАСО им. Светланова, оркестра, который аккомпанировал участникам во втором туре и дебютный концерт в Токио в концертном зале Yamaha.

Щедрость подарков, которые в первую очередь рассчитаны на перспективу востребованной концертно-гастрольной жизни участников Grand Piano Competition, отражают одну из главных целей проекта Дениса Мацуева. Он неоднократно подчеркивал, что смысл существования пианиста — это сцена, публика и уникальность момента концертного выступления исполнителя. Этот конкурс также уникален в своей неоспоримой помощи молодым музыкантам.

Конкурс призван пестовать талантливую молодежь на уровне российских и международных концертных площадок. Но сначала ребят лелеют их педагоги. Много благодарных слов звучало в течение вечера в их адрес. Денежный спецприз от ГАСО им. Светланова в лице концертмейстера оркестра был передан преподавателю Сережи Давыдченко Сергею Осипенко со словами:" Манера игры, постановка рук Сережи напоминали нам великую пианистку Татьяну Николаеву ". Действительно, весь облик Давыдченко был как продолжение рояля. Органичная и естественная прилаженность к клавиатуре пианиста давала прекрасное владение звуком в кантилене, аккордах и пассажах. Сергею Давыдченко и Ичэнь Юй (Китай) по итогам интернет-голосования присудили приз зрительских симпатий. Сергею подарили сертификат на проведение профессиональной фотосесcии, а китайский улыбчивый парень получил подарочное издание Первого фортепианного концерта П. И. Чайковского: две редакции, клавир и партитуры с комментариями самого автора. Фото: facebook.com/Международный конкурс Grand Piano Competition

Решение о присуждении Гран-при было коллегиальным всех членов жюри, которое после выступления завершающей (по жеребьевке последний номер) участницы Александры Довгань чинно удалилось из зала для голосования.

Как и во время всех конкурсных прослушиваний первого и второго туров сравнивать и выбирать лучших из ребят, которые и так все лучшие, для жюри было невероятно сложно. Все по-разному яркие, непохожие индивиды, технически не просто хорошо оснащенные и владеющие мастерством, а именно виртуозные в истинном значении этого слова — доблестные, смело и отважно побеждающие любые «руколомкие» нагромождения технических трудностей. Фото: facebook.com/Международный конкурс Grand Piano Competition

Наконец, после показательного во всех смыслах выступления самого «играющего тренера» худрука Grand Piano Мацуева с маэстро Валерием Гергиевым за пультом ГАСО им. Светланова, Денис Леонидович объявил заветное имя. Из семи претендентов — Роман Борисов, Владислав Хандогий, Сергей Давыдченко, Тиньхун Ляо, Иван Бессонов, Ева Геворгян, Александра Довгань — почтенное и уважаемое жюри выбрало Довгань.

Фридерику Шопену принадлежат знаменитые слова: «Заниматься нужно на самом лучшем инструменте, а играть на любом». Инструмент должен помогать пианисту досягать недосягаемое.

Когда-то конкурсанту Денису Мацуеву после победы на XI Международном конкурсе Чайковского в 1998 году Yamaha преподнесла в дар рояль. С этого момента он стал лицом компании и, по словам пианиста, «членом семьи» Yamaha уже 20 лет. Фото: facebook.com/Международный конкурс Grand Piano Competition

Сашу Довгань, заслужившую Гран-при, получившую множество приглашений в проекты, вдобавок поощрили путевкой на Международный фестиваль им. Шопена в Душниках (Польша). А Александр Александрович Пушкин , потомок великого поэта собственной персоной вручил денежный спецприз от Международного фонда Пушкина.

"Самое главное, чтобы ребята профессионально росли и поняли, что каждое утро начинается с чистого листа. Так будет всегда. У меня так каждый день. Вечером концерт, а на следующий день все сначала, " — сказал Денис Мацуев.