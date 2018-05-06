Как снимали самую эротическую сцену советского кино

Голая женская спина, бюстгальтер, раскрывающийся со стреляющим звуком, груди, прикрытые только руками, — эта сцена надолго стала одной из самых откровенных в советском кино. Роль соблазнительницы Анны Сергеевны досталась Светлане Светличной, хотя ее могла сыграть звезда «Кубанских казаков» и «Цыгана» Клара Лучко

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Фотопробы Клары Лучко и Светланы Светличной.

«В «Бриллиантовой руке» у меня была только фотопроба, — вспоминает Лучко. — Я шла по студии, навстречу шел Гайдай. Он окликнул: «Клара, хочешь попробоваться в мою картину?» Я говорю: «Знаешь, в купальнике мне сниматься не очень». «Ну давай попробуем!» Мне дали какой-то купальник, рассказали сцену. Я попробовалась для фото, и все. Роль мне показалась несерьезной. Уехала сниматься в другой картине. Когда вернулась, Светличная уже была утверждена».

После внезапного отъезда Лучко худсовет выбирал Анну Сергеевну из трех актрис: Светланы Светличной, Эве Киви и Юдиной. При этом обсуждение худсовета было бурным: Юдину признали слишком откровенной, Киви — слишком не нашей, а Светличную — сексуальной и чересчур соблазнительной. Утвердили ее на роль с большими оговорками.

Светличная перед съемками очень волновалась — она первый раз обнажалась перед камерой. Даже то, что будет видна только спина, ее не успокаивало. К тому же наверху на специальных лестницах находились осветители, которые могли видеть ее обнаженное тело. Поэтому перед тем, как начать съемки, Гайдай приказал всем осветителям удалиться с площадки. Остались только Гайдай, его ассистент, оператор и Светличная.