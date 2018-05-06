Депутат Европарламента напомнил о мюнхенском сговоре 1938 года

О Мюнхенском диктате 1938 года в Чехии издана богатая историческая литература, были сняты фильмы. Сознательно не пользуюсь эвфемизмом «договор», так как Чехословацкая республика, которой он непосредственно касался, не была приглашена к переговорам между Германией, Англией, Францией и Италией. Я рад вспомнить двухсерийный фильм «Дни измены» режиссера Отакара Вавры. Фильм создан как мозаичное полотно из эпизодов большой политики с реальными историческими прототипами и судеб простых людей — чешских солдат, жандармов и штатских, жителей приграничья. Книга С. Рыбаса мне напомнила этот фильм, так как по жанру является «литературным сценарием для чтения». Это нетрадиционная и очень убедительная форма подачи материала. В форме кинематографических сцен автор погружает читателей в атмосферу мирной конференции в Париже в 1919 году, мы наблюдаем за «сватовством» Польши и Германии в начале 30-х годов, следим за «ночью длинных ножей» в Германии в 1934 году, видим заключение союзнического договора между Чехословакией и СССР в 1935 году, переживаем за роковую доверчивость к системе коллективной безопасности передовых чехословацких политиков во главе с президентом Эдвардом Бенешом, негодуем, видя крайний цинизм и эгоизм западных держав, прежде всего, Англии. Но Мюнхенским сговором, на основе которого Чехословакия должна была передать Германии свои пограничные регионы и капитулировала перед мировым диктатом, сюжет книги С. Рыбаса не завершен. Далее перед нашими глазами разыгрывается «План Барбаросса», мы видим и слышим президента Бенеша в эмиграции, мы переживаем за отважных чехословацких солдат — парашютистов, которые ликвидировали ненавистного рейхспротектора Рейнхарда Гейдриха. Они предпочли погибнуть в бою, но не сдаться немцам…

Я бы хотел напомнить русским читателям событие, о котором вы вряд ли слышали. Речь идет о том, что Чехословакия была первым государством, которое вступило в войну с Германией с 17 сентября 1938 года, с того самого дня, когда территорию нашей страны впервые атаковали террористические отряды, состоявшие из чехословацких граждан немецкой национальности, которые встали на сторону Гитлера (так называемые «судетские немцы»). Вооруженная борьба чехословацких патриотов, начиная с боя капитана Карела Павлика с оккупантами, закончилась только в мае 1945 года. 28 февраля 1944 года чехословацкое правительство в эмиграции официальной нотой напомнило послам Великобритании, СССР, США и Китая, что Чехословакия с той поры находится в войне с Германией. С пророчеством Бенеша мы встречаемся на последних страницах книги. Святослав Рыбас привел слова, сказанные президентом Бенешом на встрече с чехословацкими военными накануне Мюнхена: «Постоянно помните о том, что я вам сегодня говорю. Да, это ужасно, что нам сегодня сделали обе эти страны (Англия и Франция. — И. М.). То, что сегодня творится, — только начало великой европейской трагедии. Война — великая европейская война — неизбежно произойдет, настанут великий распад и революции. Сегодня они не хотят сражаться вместе с нами в гораздо лучших условиях, но будут вынуждены сражаться в тяжелой войне и за нас, когда мы не будем в состоянии защищаться. Это все дорого им обойдется. Лично я должен действовать так, чтобы сохранить государство хотя бы до предстоящей войны. Готовьтесь к ней, мы в ней еще должны сыграть свою роль». К этому пророчеству я хочу прибавить еще одно, хотя оно уже вне сюжета книги. Президент Бенеш произнес его в 1946 году на митинге участников антифашистского Сопротивления и освобожденных политзаключенных: «Вы должны донести и рассказать обо всем, прожитом в тюрьмах и концлагерях. Не только потому, чтобы поведать всем о своих страданиях, но и потому, чтобы вы могли снова защищаться, когда они начнут свою оправдательную кампанию. Потому что войну 1938-1945 годов нельзя никогда забыть. Будьте убеждены, что они начнут. И, в конце концов, опять придут, чтобы перейти в атаку. Сложится новая реакция, которая опять пойдет в наступление на социальный прогресс, на нашу свободу, народную и личную. Будьте готовы к этой атаке и держите под рукой свои факты, свои записи, свои воспоминания, поскольку нигде прошлое не забывается так быстро, как в политике».