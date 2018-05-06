Музей-бус «Цветы Великой Победы» отправится в путешествие по Беларуси

Представить в киноленте и исторических артефактах обширную панораму гражданского мужества народа и его боевого братства накануне 73-й годовщины Великой Победы жители Беларуси смогут и на магистралях своих городов и сел, по которым 7 мая отправляется музей-бус «Цветы Великой Победы». Об этом сообщила БЕЛТА координатор проекта Иванна Подило.

Необычный мобильный музей проедет по проспекту Независимости до стелы «Минск — город-герой», где Белорусский союз молодежи, Федерация профсоюзов РБ и общественное объединение ветеранов дадут старт патриотическому проекту «Цветы Великой Победы».

Он реализуется, по словам Подило, в соответствии с трехсторонним соглашением о сотрудничестве и направлен на консолидацию усилий для воспитания у молодежи национального и гражданского самосознания, сохранение преемственности поколений, исторической правды о Великой Отечественной войне.

Эффект полного погружения в историческую обстановку обеспечат современные технологии — «виртуальный кинозал» с удобными креслами-трансформерами и очками виртуальной реальности. Оживить историю поможет и трехминутный фильм-воспоминание о событиях войны в панорамном формате. Фильм создан благодаря инициативе «Помним все» белорусской компании Wargaming совместно с военно-патриотическим парком «Патриот».

Экспозицию составляют макеты и муляжи оружия, элементы снаряжения, амуниции и военной униформы, предметы военного быта, документы и награды участников войны, предоставленные военно-историческим клубом «Патриот» из Мозыря и Музеем комсомольского и молодежного движения Беларуси.

"На выставке можно будет увидеть уникальную карту-схему оперативной обстановки начального периода войны, выполненную вручную белорусским ученым-археологом Владимиром Исаенко, редкую литературу с разнообразным картографическим материалом из серии «Библиотечка офицера» и многое другое", — отметила Иванна Подило.

После старта проекта музей-бус временно припаркуется у центрального входа в парк Победы на Комсомольском озере, где будет доступен для посетителей, а затем 8 мая экспозицию можно посетить у Центрального Дома офицеров, а с обеда — на Октябрьской площади. Передвижную выставку по пути следования увидят не только минчане, но и жители областных центров.

Вход в интерактивный музей бесплатный. Организаторы предупреждают, что и особых ограничений для посетителей не будет. Можно брать в руки экспонаты, примерять военную форму и, конечно же, делать фото на память. Мобильная экспозиция является неотъемлемой частью республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы». Эта масштабная социальная акция, направленная на единение белорусов, реализуется в стране с 2015 года.