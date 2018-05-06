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«Павликом Морозовым» назвали приморца, выложившего этот снимок
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«Павликом Морозовым» назвали приморца, выложившего этот снимок 

Primpress 52 минуты назад
Фото: Primpress
Житель Владивостока пожаловался на молодых людей, принесших крепкий алкоголь в кафе быстрого питания, за это его назвали «стукачом», сообщает PRIMPRESS.
По словам горожанина, он заметил двух парней в популярном кафе, расположенном в районе Луговой. На столе рядом с молодыми людьми стояла початая бутылка виски.
Фотографию по просьбе приморца опубликовал популярный инстаграм-паблик, где развернулась бурная дискуссия. Подавляющее большинство подписчиков осудили не попавших в объектив камеры молодых людей, а самого автор снимка.
«Автор — мышь сыкливая! Очканул сам подойти и «фары врубить»!
«Просто автор завидует, что у него нет бутылки джека»
«Павлик Морозов автор по-любому!»
«Вы не поняли! Автора зацепило, что они со СВОЕЙ пришли, а не потому, что пьют. А охранник замечание им не делает, что со своим нельзя. Видно автора не раз вышвыривали из кабаков со своим бухлом, вот и злится!»
При этом комментаторы отметили, что не видят ничего страшного в этой ситуации, если молодые люди не нарушали общественный покой.
«Вполне нормально отношусь, если никто не мешает, не кричит и не орёт на всё заведение! К автору: если бы они мешали своим поведением посетителям данного заведения, и охрана никак не среагировала, то конечно это не нормально…»
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