«Павликом Морозовым» назвали приморца, выложившего этот снимок

Житель Владивостока пожаловался на молодых людей, принесших крепкий алкоголь в кафе быстрого питания, за это его назвали «стукачом», сообщает PRIMPRESS.

По словам горожанина, он заметил двух парней в популярном кафе, расположенном в районе Луговой. На столе рядом с молодыми людьми стояла початая бутылка виски.

Фотографию по просьбе приморца опубликовал популярный инстаграм-паблик, где развернулась бурная дискуссия. Подавляющее большинство подписчиков осудили не попавших в объектив камеры молодых людей, а самого автор снимка.

«Автор — мышь сыкливая! Очканул сам подойти и «фары врубить»!

«Просто автор завидует, что у него нет бутылки джека»

«Вы не поняли! Автора зацепило, что они со СВОЕЙ пришли, а не потому, что пьют. А охранник замечание им не делает, что со своим нельзя. Видно автора не раз вышвыривали из кабаков со своим бухлом, вот и злится!»

При этом комментаторы отметили, что не видят ничего страшного в этой ситуации, если молодые люди не нарушали общественный покой.

«Вполне нормально отношусь, если никто не мешает, не кричит и не орёт на всё заведение! К автору: если бы они мешали своим поведением посетителям данного заведения, и охрана никак не среагировала, то конечно это не нормально…»