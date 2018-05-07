«Элегантный или морской»: калининградцам предлагают выбрать название сквера возле ДКМ

Голосование проходит на сайте «Активный гражданин».

Предложено пять вариантов названия сквера: «Имени Крузенштерна», «Морской», «Элегантный», «Имени космонавта Виктора Пацаева» или «Биржевой». Голосование завершится 17 мая, и будет считаться состоявшимся, если в нём примет участие более четырёх тысяч человек.

Калининградские «Вести» напоминают, что в феврале 2018 года в Калининграде возле здания бывшей биржи за счёт средств инвестора началось возведение светомузыкального фонтана. Это часть проекта благоустройства сквера, который носит рабочее название «Биржевой».

Многие технологии были использованы в Калининграде впервые: заливка цветного бетона, высаживание зрелых деревьев. Сквер будет передан Музею изобразительных искусств и станет частью проекта «Музейный квартал». Завершение работ планируется в мае этого года.

Фото: ag.gov39.ru