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«Элегантный или морской»: калининградцам предлагают выбрать название сквера возле ДКМ
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«Элегантный или морской»: калининградцам предлагают выбрать название сквера возле ДКМ 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Голосование проходит на сайте «Активный гражданин».
Предложено пять вариантов названия сквера: «Имени Крузенштерна», «Морской», «Элегантный», «Имени космонавта Виктора Пацаева» или «Биржевой». Голосование завершится 17 мая, и будет считаться состоявшимся, если в нём примет участие более четырёх тысяч человек.
Калининградские «Вести» напоминают, что в феврале 2018 года в Калининграде возле здания бывшей биржи за счёт средств инвестора началось возведение светомузыкального фонтана. Это часть проекта благоустройства сквера, который носит рабочее название «Биржевой».
Многие технологии были использованы в Калининграде впервые: заливка цветного бетона, высаживание зрелых деревьев. Сквер будет передан Музею изобразительных искусств и станет частью проекта «Музейный квартал». Завершение работ планируется в мае этого года.
Фото: ag.gov39.ru
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