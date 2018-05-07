Фото: Мила Кунис и Эштон Катчер поддержали Зои Салдана на церемонии открытия именной звезды 

К сотням имен знаменитостей, увековеченных на голливудской Аллее славы, добавилось еще одно: именную звезду на знаменитой Аллее получила Зои Салдана, а поддержать ее приехали на церемонию многочисленные звездные коллеги.
Поздравить Зои Салдана с именной звездой на Аллее славы приехали многие коллеги по киновселенной Marvel — начиная главой студии Кевином Файги и заканчивая коллегами по «Стражам Галактики» Карен Гиллан и Пом Клементьефф. Также в церемонии поучаствовали режиссер Джеймс Кэмерон, у которого Зои прямо сейчас снимается в сиквеле «Аватара», и Мила Кунис с Эштоном Катчером.
Фото с церемонии:
попкорнnews