«Я хочу раздеться»

Порт «Севкабель» — новая площадка на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Здесь на территории дореволюционного завода в праздники прошла вечеринка Off: Fabrika от команды фестиваля Present Perfect. Как это было — в материале «Ленты.ру»

Три танцпола расположились на площади две тысячи квадратных метров на двух этажах. Плюс огромная зона для отдыха, курилка на улице, неожиданно большие туалеты без голубых кабинок, несколько баров и стоек с едой, множество непонятных закоулков. Организаторы описывают художественный замысел пространства как «логистика в формате get lost» — здесь легко можно потеряться, оторваться от своей компании, но при этом неожиданно наткнуться на старых знакомых из другого города. Один из закутков назывался « Красный октябрь » — прибавить к этому преддверие Дня Труда, и вот в Instagram уже появились кэпшены в духе «мир, рейв, май».

В лайн-апе 12 артистов, из них пять привозов — соотношение очень хорошее. Большинство гостей из Нидерландов: Interr-Ference (он же I-F), Intergalactic Gary и Interstellar Funk представляют станцию Intergalactic FM к ее 10-летнему юбилею; они расположились на сцене на втором этаже, и каждый из них отыграл по трехчасовому диджей-сету. Футуристичная дискотека проходила под сенью настоящего планетария — под потолком команды VOLNA и 2A Production создали космическую инсталляцию с лазером и световыми кольцами Сатурна. Жаль, что добраться туда можно было только по лестнице, хотя на вечеринке был как минимум один тусовщик на инвалидной коляске.

Хедлайнером была американка Вероника Васицка, основательница лейбла Minimal Wave Records и эксперт в области забытой электроники 1970-1980-х. Она заняла главный танцпол «Ангар» на два с половиной часа, трек за треком испытывая публику. Shame Shame Shame — звучали со стороны пульта строки диско-хита, и этот упрек («Стыд, стыд, стыд») в равной степени мог относиться как к танцующим, так и к тем, кто танцевать был уже не в состоянии.

Над визуальным оформлением главной сцены постаралась та же команда художников — масштабную кинетическую инсталляцию под крышей до последнего держали в секрете, и мало кто ожидал, что в какой-то момент потолок в прямом смысле начнет распадаться на части и спускаться прямо на танцующих. В полпятого утра Васицка передала эстафету литовскому диджею Ernestas Sadau, создателю радиошоу, медиаплатформы и серии подпольных вечеринок, объединенных под общим названием Digital Tsunami.

Третий танцпол, расположенный сбоку от «Ангара», отдали местной сцене — российские артисты Module Werk, Shutta и Hoopa отыграли диджей-сеты в маленькой проходной комнате под названием Bar by Roots United. Лайв на вечеринке был только один — от петербуржца Nocow на главной сцене.

Примерно к трем часам на площадке появился еще один танцпол — музыка заиграла в помещении Ballantine's True Music Jam, заставленном раритетными аналоговыми синтезаторами и с портретом Льва Термена на стене. Тут была студия звукозаписи, которой мог пользоваться любой желающий — и в коллаборации с профессиональными продюсерами поучаствовать в экспериментальном джеме. В будущем площадку Ballantine's True Music Jam планируют развивать для поиска начинающих диджеев, которые смогут сыграть на фестивале Present Perfect.

На «Фабрику» многие приехали из Москвы, но в культурной столице есть своя тусовка и свои колоритные персонажи. У многих из них популярные Instagram-аккаунты, и вот уже, поставив нужный хештег, «микроинфлюенсеры» подходят за талонами на бесплатную выпивку. Одна из них отправила на вечеринку свою маму — женщина в пышном красном наряде и шубе не отстает от дочери по количеству подписчиков, поэтому все в выигрыше. Один из местных блогеров пришел тусоваться с чемоданом, чтобы на рассвете уехать отдыхать.

С каждым часом одежды на тусовщиках все меньше — второй этаж почти не проветривается, да и на первом невыносимо жарко. «Я хочу раздеться. Не знаю, зачем я надел эти чертовы кожаные штаны, думаю поехать переодеться в шорты», — говорит парень, который два часа кряду отплясывал на бэке, прямо за пультом Вероники Васицки.

Афтерпати началась в восемь утра на танцполе Intergalactic FM на втором этаже — и закончилась в полдень. Напоследок выступила Лиза Смирнова из клуба «Клуб» и еще один артист из числа привезенных — его имя не раскрывали до последнего, и им оказался Ernestas Sadau, который отыграл свой второй за ночь сет для остывающей публики.