В оковах и золотом платье: фигура «Родины — матери» увидела «Свет великой Победы»

Налитую свинцом фигуру «Родины — матери» пронзает молния. После страшной битвы на ее могучем теле разбивается толстый слой льда — известный монумент покрывается благородным золотом и уходит в состояние покоя. Сегодня вечером волгоградцы посмотрели на генеральную репетицию масштабной акции «Свет великой Победы».

По подпорной стенке на Мамаевом кургане плывут стайки облаков. На земле, вобрав все самые яркие краски палитры, цветут алые маки. Тихую жизнь нарушает война — пока на стене сражаются солдаты, большая змея окутывает тело «Родины — матери» тугими цепями. Вырваться из этого плена монументальная фигура сможет только после страшных битв.

— В этом году акция «Свет великой Победы» стала намного масштабнее. Эффекта добавило световое шоу и очень серьезный контент на подпорную стенку, — рассказывает главный режиссер акции «Свет великой Победы» Елена Курская. — Кстати, изображение на стену создавалось в Волгограде. Уникальные проекции на «Родину — мать» нам привезли дизайнеры из Нижнего Новгорода. Третий день подряд ребята настраивают картинку и делают все переходы максимально гладкими.

Словно нарисованная на альбомном листе, «Родина — мать» покрывается слоем льда. В этом году в нее не попадают пули — в самое сердце монумента летит грозная молния. После окончания страшного сражения она сбрасывает с себя все оковы и одевается в красное знамя. Секунда — и знаменитая на весь мир скульптура блистает золотом. По небу на подпорной стенке вновь плывут облака, а на ветру качаются яркие маки.

— «Родина — мать» — очень сложная скульптура. Наверное, одна из сложнейших. Делать проекции на стены или колонны — это совсем другое. И дело даже не в преломлениях и искажениях. Сам факт работы с таким монументом. Нужно быть очень осторожным, чтобы наши инсталляции не восприняли, как кощунство, — уверена Елена Курская. — Дизайнеры, в самом начале работы сделавшие 3D — модель монумента, высчитывали все до каждого миллиметра. Ребята работали не только как закройщики, но и как опытные художники. Примеряя на «Родину— мать» красные цвета и замечая некрасивые грязные оттенки, они тут же меняли палитру. Большая команда, которая каждый день общалась с Нижним Новгородом, хотела сделать эти инсталляции не только масштабными, но и трогательными.

Увидеть акцию «Свет великой Победы» волгоградцы смогут уже завтра. Лучи проекторов осветят знаменитый монумент ровно в 20: 30. В день Победы видеопроекции завершатся грандиозным салютом.