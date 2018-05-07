Кто станет лучшей премьерой осени: «Настоящий детектив» VS «Озарк»

На осень 2018 года HBO анонсировал выход третьего сезона «Настоящего детектива» (Тrue detective). Действие сериала перенесется в район известнякового плато Озарк, расположенного одновременно в нескольких штатах.

Детектив Уэйн Хейз совместно со с коллегой из Арканзаса Роландом Уэстом попытаются раскрыть запутанное преступление, растянувшееся на три десятилетия. Согласно Variety, главную роль в третьем сезоне исполнит Махершала Али . Он сыграет Уэйна Хэйса, детектива из Арканзаса.. Джереми Солнье выступит режиссёром всех эпизодов, а Ник Пиццолатто работает над сценарием.

Стоит отметить, что второй сезон True detective даже превысил телевизионный рейтинг первого. Но пять номинаций на престижную телевизионную премию «Эмми» и одну победу получил всё-таки первый сезон с Вуди Харрельсоном и Мэттью МакКонахи, последующий сезон был встречен куда более прохладно.

Неудивительно, что по информации «Союз», третий сезон «вернётся к корням» и станет более похож на свой стартовый сезон.

Один из актёров, участвующий в третьем сезоне, Джон Тенни сказал: «Я не могу говорить о реальной специфике, но думаю, что 3 сезон немного движется в направлении первого сезона, чуть больше, чем, возможно, второго».

Далее Тенни добавил, что сценарии новых эпизодов действительно интересные, а истории — трогательные.

Что немного странно в третьем сезоне, так это выбор места действия.

Ведь в 2017 году вышел очень рейтинговый сериал «Озарк», чей второй сезон также намечен Netflix на осень этого года.

Первый сезон получил крайне положительные отзывы критиков и рассказывал о том, как финансовый консультант со своей женой детьми переезжают из Чикаго в центр летнего отдыха — городок Озарк в штате Миссури. Причина переезда в том, что Марти отмывал деньги мексиканского наркобарона. Но его друг и коллега немного обокрал мексиканца, что привело того в бешенство и поэтому Озарк стал единственным спасением от неминуемой гибели. От грязной работы, кстати говоря, финансист так и не избавился и теперь должен отмыть очень много денег мафии в крайне глухом городишке. Но дела вышли из под контроля в еще большем масштабе.

Было ли место третьего сезона True Detective выбрано случайно или это попытка забатлиться с новым сериалом для примерно той же аудитории, стоит только гадать. А осень покажет, кто больше понравится зрителем и критикам: детективный сериал или криминально-драматический.