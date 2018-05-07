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Кто станет лучшей премьерой осени: «Настоящий детектив» VS «Озарк»
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Кто станет лучшей премьерой осени: «Настоящий детектив» VS «Озарк» 

News.ru 28 минут назад
На осень 2018 года HBO анонсировал выход третьего сезона «Настоящего детектива» (Тrue detective). Действие сериала перенесется в район известнякового плато Озарк, расположенного одновременно в нескольких штатах.
Детектив Уэйн Хейз совместно со с коллегой из Арканзаса Роландом Уэстом попытаются раскрыть запутанное преступление, растянувшееся на три десятилетия. Согласно Variety, главную роль в третьем сезоне исполнит Махершала Али. Он сыграет Уэйна Хэйса, детектива из Арканзаса.. Джереми Солнье выступит режиссёром всех эпизодов, а Ник Пиццолатто работает над сценарием.
Стоит отметить, что второй сезон True detective даже превысил телевизионный рейтинг первого. Но пять номинаций на престижную телевизионную премию «Эмми» и одну победу получил всё-таки первый сезон с Вуди Харрельсоном и Мэттью МакКонахи, последующий сезон был встречен куда более прохладно.
Неудивительно, что по информации «Союз», третий сезон «вернётся к корням» и станет более похож на свой стартовый сезон.
Один из актёров, участвующий в третьем сезоне, Джон Тенни сказал: «Я не могу говорить о реальной специфике, но думаю, что 3 сезон немного движется в направлении первого сезона, чуть больше, чем, возможно, второго».
Далее Тенни добавил, что сценарии новых эпизодов действительно интересные, а истории — трогательные.
Что немного странно в третьем сезоне, так это выбор места действия.
Ведь в 2017 году вышел очень рейтинговый сериал «Озарк», чей второй сезон также намечен Netflix на осень этого года.
Первый сезон получил крайне положительные отзывы критиков и рассказывал о том, как финансовый консультант со своей женой детьми переезжают из Чикаго в центр летнего отдыха — городок Озарк в штате Миссури. Причина переезда в том, что Марти отмывал деньги мексиканского наркобарона. Но его друг и коллега немного обокрал мексиканца, что привело того в бешенство и поэтому Озарк стал единственным спасением от неминуемой гибели. От грязной работы, кстати говоря, финансист так и не избавился и теперь должен отмыть очень много денег мафии в крайне глухом городишке. Но дела вышли из под контроля в еще большем масштабе.
Было ли место третьего сезона True Detective выбрано случайно или это попытка забатлиться с новым сериалом для примерно той же аудитории, стоит только гадать. А осень покажет, кто больше понравится зрителем и критикам: детективный сериал или криминально-драматический.
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