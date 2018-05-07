Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Великий автор может создать образ героя литературного произведения одними лишь словами. И часто описанию литературных героев уделяется особое внимание, так как выбранные писателем черты помогают сформировать мнение о личности и характере героя. При экранизации книги эти характерные черты часто теряются.

Американский художник и режиссер Брайан Джозеф Дэвис в своем проекте The Composites оживляет всемирно известных литературных персонажей по описанию в романах с помощью полицейской программы, создающей фотороботы подозреваемых.

Надо отметить, что большинство портретов художника и образы, воплощенные на экране, очень похожи, как, например, Том Рипли из «Талантливого мистера Рипли» и сыгравший его Мэтт Деймон . Так что не всё потеряно в современном кинематографе.

mymodernmet.com Том Рипли, роман «Талантливый мистер Рипли» американской писательницы Патриции Хайсмит

Марла Зингер, роман «Бойцовский клуб» американского писателя Чака Паланика.

Лисбет Саландер , серия книг шведского писателя Стига Ларссона «Миллениум».

Джек Торранс, роман Стивена Кинга «Сияние».

Дейзи Бьюкенен, роман американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».

Кларисса Старлинг, романы Томаса Харриса «Красный дракон», «Молчание ягнят», «Ганнибал».

Призрак, готический роман Гастона Леру «Призрак Оперы».